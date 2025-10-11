為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    趙少康控中國介入國民黨主席選舉 邱議瑩︰國民黨終於承認嚴重性

    2025/10/11 15:31 記者葛祐豪／高雄報導
    邱議瑩認為，「國民黨終於承認中國介入選舉的嚴重性！」（資料照）

    邱議瑩認為，「國民黨終於承認中國介入選舉的嚴重性！」（資料照）

    國民黨主席候選人郝龍斌日前爆料，有至少花費近億元的境外勢力網軍，介入國民黨主席選舉，藍營媒體人趙少康今（11）日也召開記者會，直指中國介選，國安單位應調查；對此，民進黨立委邱議瑩強調，中國長期用各種手段介入台灣選舉，2018年韓國瑜當選高雄市長，就是最好的證明，「國民黨終於承認中國介入選舉的嚴重性！」

    邱議瑩表示，過去我們一直提醒中國介入台灣選舉，國民黨不是還口口聲聲罵民進黨只會抹紅嗎？他們一直不願承認，是因為還沒感受到痛。現在自己出來開記者會，也承認中國介入，這顯示問題已經非常嚴重。

    邱議瑩說，事實上，中國長期用各種手段介入台灣選舉，2018年韓國瑜當選高雄市長，就是一個最好的證明。她自己也親身經歷過，曾被境外勢力海量攻擊、醜化，留言洗版高達132萬則，這絕非一般網軍能做到。

    她強調，可以預見，中國下一步會用更精密、更具目的性的手段，企圖影響2026與2028年的大選，破壞力恐怕比以往更強。這是真實存在的國安警訊，卻在政黨對立下常被輕忽。「為了捍衛中華民國主權、守護台灣，我們應該不分藍綠，共同嚴肅面對中國介選對台灣民主的威脅!」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播