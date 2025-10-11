趙少康控中國介入國民黨主席選舉 邱議瑩︰國民黨終於承認嚴重性

邱議瑩認為，「國民黨終於承認中國介入選舉的嚴重性！」（資料照）

國民黨主席候選人郝龍斌日前爆料，有至少花費近億元的境外勢力網軍，介入國民黨主席選舉，藍營媒體人趙少康今（11）日也召開記者會，直指中國介選，國安單位應調查；對此，民進黨立委邱議瑩強調，中國長期用各種手段介入台灣選舉，2018年韓國瑜當選高雄市長，就是最好的證明，「國民黨終於承認中國介入選舉的嚴重性！」

邱議瑩表示，過去我們一直提醒中國介入台灣選舉，國民黨不是還口口聲聲罵民進黨只會抹紅嗎？他們一直不願承認，是因為還沒感受到痛。現在自己出來開記者會，也承認中國介入，這顯示問題已經非常嚴重。

邱議瑩說，事實上，中國長期用各種手段介入台灣選舉，2018年韓國瑜當選高雄市長，就是一個最好的證明。她自己也親身經歷過，曾被境外勢力海量攻擊、醜化，留言洗版高達132萬則，這絕非一般網軍能做到。

她強調，可以預見，中國下一步會用更精密、更具目的性的手段，企圖影響2026與2028年的大選，破壞力恐怕比以往更強。這是真實存在的國安警訊，卻在政黨對立下常被輕忽。「為了捍衛中華民國主權、守護台灣，我們應該不分藍綠，共同嚴肅面對中國介選對台灣民主的威脅!」。

