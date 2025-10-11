郝龍斌控AI操控黨主席選舉 張亞中諷鄭麗文：回答優雅能掩飾邪惡？

中天電視11日舉辦「黨主席大辯論」。 （中天提供）

中天電視今天舉辦最終場黨主席選舉辯論，黨主席候選人郝龍斌提問時指出，有候選人在幕後團隊用AI技術虛構評論員合成短片，再透過大量假帳號投放製造輿論的假象，面對這樣的AI操控輿論與假訊息攻擊，各候選人如何看待？黨主席候選人羅智強表示，對於任何抹黑、抹黃和抹紅的不實消息，他都嚴厲的譴責；張亞中則暗諷對手鄭麗文，大家都知道郝龍斌點名的是誰，但剛剛相關人的回答非常的優雅，「優雅的身影就可以掩飾所有的邪惡嗎？」

羅智強表示，他上午看了前中廣董事長趙少康的記者會，確有其事的話，相關的單位應該要追究背後的責任。對於這種囂張 跋扈、抹黑、抹黃和抹紅的行徑，他過去就是提告，抓到以後絕不寬帶，一定不會姑息縱容，就像民進黨立委邱議瑩打他耳光，就提告讓她付出代價。

請繼續往下閱讀...

張亞中表示，「大家都知道郝龍斌點名的是誰，但剛剛相關人的回答非常的優雅」，可黨內相關的同志已經遍體鱗傷，這就是民主政治帶給我們的一個悲哀。我們最痛恨民進黨在民主的過程中運用大量的網軍散佈錯誤的消息、進行人格的抹黑，它給社會製造了分裂和不安，但怎麼也沒有想到國民黨一個黨內的選舉，也有人在模仿1450的網軍，進行對自己同志無情的追殺。

張亞中表示，候選人當然可以用AI來闡述自己的理念，但是大家回去看看這個AI的內容，都是在抹黑、造謠，沒有人出來敢承擔，「優雅的身影就可以掩飾所有的邪惡嗎？」

張亞中表示，作為一個國民黨黨員，政策當然很重要，但是不要忘了基本的人格跟道德，這是所有問題的一個基礎，他對此感到非常的沉痛，希望這件事情，國民黨能夠查得清楚，也希望相關的人能夠做出承諾，「如果這件事情跟你有關，請你不只是宣佈退選」，這種行為也不適合在國民黨裡擔任黨員。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法