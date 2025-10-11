為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨現在才發現中國介選？ 民進黨籲別再卡國安法案

    2025/10/11 14:59 記者陳政宇／台北報導
    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    國民黨主席候選人郝龍斌爆料，有至少花費近億元的境外勢力網軍介入國民黨主席選舉；媒體人趙少康今（11日）也直指中國介選，呼籲國安單位調查。對此，民進黨表示，中國介入台灣選舉早已不是新聞，難道國民黨現在才發現？呼籲別再阻擋國安相關法案。

    針對近日國民黨主席選舉期間，數位候選人相繼指控中國勢力透過AI合成影片、網軍攻擊等方式介入選舉一事，民進黨發言人吳崢質疑，中國長期介入台灣選舉的行為劣跡斑斑，早已不是新聞，難道國民黨現在才發現？

    吳崢強調，亡羊補牢，猶未為晚。呼籲國民黨應該正視國安問題，不要再與中國內神通外鬼、沆瀣一氣。與其只會究責政府，不如在立法院停止阻擋國安相關法案，攜手防堵中國各種滲透與威脅，共同守護台灣的民主與自由。

    民進黨立委林月琴也表示，中國介選是全世界民主國家都在面對、且越來越嚴重的挑戰，但國民黨一路否認，當初還反對「反滲透法」立法，如今更阻擋632次國安法案修法，「國民黨是不是要等到威脅到自己選情，才會發現問題的存在？」

    林月琴強調，這種操作，只有一句話可以形容：「細空毋補，大空叫苦」，希望國民黨這次是「真的」看見中國滲透台灣選舉的國安風險，不是因為選情告急才突然轉性，這不只是選舉的問題，而是台灣民主的安全防護。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播