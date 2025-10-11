國民黨現在才發現中國介選？ 民進黨籲別再卡國安法案

民進黨發言人吳崢。（資料照）

國民黨主席候選人郝龍斌爆料，有至少花費近億元的境外勢力網軍介入國民黨主席選舉；媒體人趙少康今（11日）也直指中國介選，呼籲國安單位調查。對此，民進黨表示，中國介入台灣選舉早已不是新聞，難道國民黨現在才發現？呼籲別再阻擋國安相關法案。

針對近日國民黨主席選舉期間，數位候選人相繼指控中國勢力透過AI合成影片、網軍攻擊等方式介入選舉一事，民進黨發言人吳崢質疑，中國長期介入台灣選舉的行為劣跡斑斑，早已不是新聞，難道國民黨現在才發現？

吳崢強調，亡羊補牢，猶未為晚。呼籲國民黨應該正視國安問題，不要再與中國內神通外鬼、沆瀣一氣。與其只會究責政府，不如在立法院停止阻擋國安相關法案，攜手防堵中國各種滲透與威脅，共同守護台灣的民主與自由。

民進黨立委林月琴也表示，中國介選是全世界民主國家都在面對、且越來越嚴重的挑戰，但國民黨一路否認，當初還反對「反滲透法」立法，如今更阻擋632次國安法案修法，「國民黨是不是要等到威脅到自己選情，才會發現問題的存在？」

林月琴強調，這種操作，只有一句話可以形容：「細空毋補，大空叫苦」，希望國民黨這次是「真的」看見中國滲透台灣選舉的國安風險，不是因為選情告急才突然轉性，這不只是選舉的問題，而是台灣民主的安全防護。

