兩會聯繫機制停擺 中國仍宣布仇開明任海協會副會長

根據海協會官網，前中國國台辦副主任仇開明擔任海協會副會長，名列7名副會長名單第一位。（中央社，資料照）

根據海協會官網，前中國國台辦副主任仇開明擔任海協會副會長，名列7名副會長名單第一位；而海協會現任會長為張志軍。不過，由於海協會設置「九二共識」、「一中原則」政治前提，海協會與海基會聯繫機制停擺中。

仇開明，1964年生，具法學博士學歷，曾任國台辦信息中心主任、海峽兩岸關係研究中心主任、研究局局長等職務，國台辦副主任，長期在台辦系統工作。不過，中國人社部在今年5月29日發布消息指出，免去仇開明國台辦副主任職務，並由趙世通擔任國台辦副主任一職。

由於海協會設置政治前提，使得海協會與海基會聯繫機制中斷。在民進黨政府執政後，海協會隨即於2016年5月21日發表「負責人就今後兩會授權協商和聯繫機制表明態度」，宣稱「我們在九二共識基礎上推動兩岸協商談判的主張和誠意不會改變。只要海基會得到授權，向海協會確認堅持九二共識這一體現一個中國原則的政治基礎，兩會授權協商和聯繫機制就能得以維繫」。

