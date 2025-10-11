台南、高雄2026未拿下一都就下台？張亞中：選輸黨主席下台什麼意義

國民黨主席候選人張亞中。（記者方賓照攝）

中天電視今天舉辦最終場國民黨主席大辯論，黨主席候選人羅智強提問，若2026選舉，南二都未拿下一都，黨主席是否下台負責？對此，黨主席候選人張亞中表示，大家在喊選輸了就負責，請問選輸了，黨主席下台又有什麼意義？不如把這個理念落在如何建立國民黨的制度，讓制度產生最好的候選人。

張亞中表示，他知道責任政治非常重要，但要了解建立制度才能夠真正的解決問題，一個選舉的失敗是眾多因素所造成的，主席當然要負責，而主席應該負責什麼？在平常時有沒有把黨的理念給建立起來，有沒有按照黨的制度去產生一個總統的候選人；如果我們的總統候選人是由所有黨員依照公平公正的初選所產生的，那麼所有的黨員都應該承擔。

張亞中說，但2026年地方選舉跟2028年的總統大選絕對是不一樣的概念，地方選舉是以地方人士為主，中央的選舉怎麼去解決這個責任政治的問題，因此他就主張如果他當選黨主席，這黨主席任期就到2028年的5月19號任期截止，他自然就離開他的職位。

張亞中說，大家在那邊喊口號說選輸了我就負責，請問一下候選人選輸了，國民黨都選輸了，黨主席下台又有什麼意義在呢？不如把這個理念落在如何建立國民黨的制度，讓制度起產生最好的候選人，打贏選戰不才是正如所在嗎？

