沈伯洋2年前就示警「國民黨是認知作戰最大受害者」 網驚喊：先知

國民黨主席候選人郝龍斌日前爆料中共介入國民黨主席選舉，支持郝龍斌的「戰鬥藍」召集人趙少康今（11）日更召開記者會，要求中國不要介入黨主席選舉。對此，有網友挖出立委沈伯洋2023年擔任座談會主講時的談話內容，發現當時沈伯洋就曾警告「國民黨是中國認知作戰最大受害者」。

根據「watchout沃草」報導，沈伯洋2023年接受「臺灣勵志協會」舉辦的「臺灣人民如何應對戰爭？」座談會時就曾表示，因為中國比較了解國民黨，國民黨又愛和中共交流，導致國民黨受到認知作戰的危害程度反高於民進黨，「中共認知作戰最重要的受害者，其實是國民黨。」

趙少康今日上午召開「正告大陸當局，不要介入國民黨主席選舉」記者會，向中國大陸喊話，「台灣自己的事情，大陸不要來干涉、影響」，痛批這次國民黨主席選舉在網路上出現大量來自中國大陸很惡劣、低級假消息影片，他強調，黨主席選舉是國民黨的家務事，中國大陸不該介入，並呼籲中國官方要出面制止，「否則就是縱容、介入」。

趙少康還說，此事已經成為國安問題，台灣的國安單位也應該查明是誰在背後搞這些事，所有的國民黨主席候選人都應該出面公開譴責。

對此，沈伯洋昨日受訪時也重申他的論點，他並表示，中國製造的很多假訊息或者內容農場，皆以藍營支持者作為投放的重點，而政治人物為了迎合支持者趨於極端，就會造成國民黨內部的「質變」。

對此，不少網友笑稱：「名字遮起來還以為是台派發言」、「終於醒了」。網友挖出過去沈伯洋「國民黨是中國認知作戰最大受害者」言論後，也紛紛表示：「還在那邊說不要疑神疑鬼」、「被puma（沈伯洋）神預言了」、「藍白：沈有被害妄想症」、「Puma是先知」、「說的本來就都是事實，藍白故意裝無知，結果現在呢？」

