籲鄭麗文適可而止！ 中國網軍介選 張亞中：是妳做的就承認

國民黨主席候選人張亞中。

針對中國AI網軍介入國民黨主席選舉，黨主席候選人張亞中今天受訪呼籲對手鄭麗文適可而止，從今天開始就不要再玩這個遊戲了，「妳做的就承認，不是妳做的妳就公開否認 」。

張亞中表示，他發現在選舉過程中，有非常多的有AI的數字和一些短影片，對包括他在內所有的參選人進行了無差別的攻擊，「這些攻擊共同的特點就是為某一個特定的候選人」，在助長她的聲勢。

張亞中表示，如果自己有一個團隊就像民進黨一樣，用1450和網軍，還結合大陸現在比較便宜的AI製作來進行對黨內其他候選人的攻擊。當面對這個問題時，那麼一個明明白白的東西，都還不願意承認自己的錯誤，還在說不要對號入座，這樣子的一個人的品格，真的不夠資格擔任我們中國國民黨的主席。

張亞中表示，他上次在辯論會的時候質疑鄭麗文，到底為什麼離開民進黨，是她講的是因為反台獨而離開了民進黨，還是因為涂醒哲案背刺了同志，被民進黨停權而離開了民進黨。這牽涉到一個政治人物的誠信，而這次網軍的事件，又讓他看到了從政的黨員最缺少的誠信 ，用這種暗黑類似民進黨的網軍去攻擊自己的同志參選人。

張亞中強調，他不是在聲援郝龍斌，而是一個公平跟正義，所以對於郝龍斌敢於勇敢的揭發，當然要給郝肯定，即使郝是他的競爭對手。參選黨主席應有的道德底線是什麼，這對於他個人和國民黨是非常重要的事情，在選舉期間如果用這種暗黑的力量和1450的網軍的力量撕裂整個國民黨，請問這個傷痛要多久才恢復得過來？

張亞中說，我們都在批評民進黨用1450的網軍在製造社會的紛亂，在黨主義選舉的時候我們也要重蹈覆轍嗎？希望相關當事者不要再用所謂事不關己，找一些奇奇怪怪的理由，到底有沒有做這個事情，如果做了這個事情要怎麼做？他昨天也呼籲中共當局要管束一下自己民間的機構，不要介入國民黨的黨內選舉。

張亞中表示，希望這件事的第一個相關當事人適可而止，從今天開始就不要再玩這個遊戲了，好好自己檢討，「妳做的就承認，不是妳做的妳就公開否認 」，這事情如果不弄清楚，國民黨永遠在權力的遊戲裡面競逐，怎麼會得到社會的尊敬？

