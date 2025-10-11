中共介選？郝龍斌強調只提「境外勢力」 鄭麗文籲勿上綱國家安全

中天電視11日舉辦「黨主席大辯論」，國民黨主席候選人郝龍斌出席。（記者方賓照攝）

國民黨主席候選人郝龍斌陣營質疑這次選舉有境外網軍介入，引來綠營方面聲援並質疑中共長期介入台灣選舉，不過，郝龍斌今天下午參加黨主席候選人辯論前受訪表示，他只有強調是「境外勢力」介入，而且他只是提出有這些「現象」，並沒有指涉任何人。

至於外界認為被影射的國民黨主席候選人鄭麗文，今天出席同場活動時，面對媒體詢問是否有感覺中箭？她表示，希望這場選舉大家要選的從從容容，不要匆匆忙忙，並強調網路訊息真假難辨，既要保護個資隱私，又要保護言論自由，這是一大挑戰，但千萬不要動不動就上綱到國家安全問題，尤其民進黨先前想要推動數位中介服務法，就是假國安之名行箝制網路言論自由，她呼籲大家要快速適應新的網路時代。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文還說，選舉風風雨雨的激烈程度，她已經看了很多，最後一週會全力衝刺，選後希望趕快彌合並團結大家，目前就是「吃苦當吃補」。

屬於鄭麗文陣營的前國民黨立委李德維則說，鄭陣營不必對號入座，他並呼籲大家要對黨員有信心，如果繼續執著相關問題，只是模糊焦點，而且如果郝龍斌當選，難道不再與對岸打交道？

至於郝龍斌形容遭受攻擊，好像身處在俄烏戰爭之中，李德維說，一個真正有經驗的候選人，應該不會覺得這次的選舉有什麼了不起，因為民進黨網軍的毒辣程度要百倍於這次的狀況。

郝龍斌則指出，他請專業公司了解發現網路上有非常多的假帳號，是誰有這麼大的能奈，可以動用非常多的資金與技術攻擊他，只因為害怕他當選，但他相信黨員程度以及人民的認知，這些網路假訊息不會得逞。

另一位國民黨主席候選人蔡志弘則說，所謂境外網軍勢力介入，他自己沒有這種感覺，但應該避免這種事情發生，若有錯誤的假訊息，一定要給予譴責。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法