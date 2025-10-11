為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國公安「懸賞」我心戰大隊 國防部：認知作戰意圖明顯、手法拙劣

    2025/10/11 13:51 記者方瑋立／台北報導
    中國公安機關宣稱已掌握我國國軍心戰大隊18人個資，要公開徵集所謂「犯罪」線索。（圖擷自微博）

    中國公安機關宣稱已掌握我國國軍心戰大隊18人個資，要公開徵集所謂「犯罪」線索。（圖擷自微博）

    繼中國國安部曝光我國軍情局中校即所謂「台獨水軍」操盤手3人大頭照後，福建省廈門市公安局今（11）日發布「懸賞通告」，公開徵集18名我國國軍「政治作戰局心理作戰大隊（心戰大隊）」犯罪線索，並公布頭像與身分證字號等個資。對此，我國國防部今天指出，相關「舉報」舉措，以極權政體之霸道顢頇思維，意圖分化國人、矮化我國政府，實施認知作戰之意圖明顯，手法粗糙拙劣。

    中方今天聲稱，已偵查掌握我國軍「心戰大隊」下設6個中隊，分別承擔資訊心戰、情報搜研、戰術心戰、廣播心戰、部隊宣慰、戰編動員等具體工作，他們架設反宣網站抹黑攻擊，製作反動遊戲煽動分裂，偽造影音內容混淆視聽，運營反動電台反宣滲透，調度外部力量誘導輿論，迷惑兩岸民眾，真實目的就是「宣揚台獨謬論」和「煽動分裂國家」。

    中國公安機關聲稱，要廣大「台胞」認清台獨的極端危險性、危害性，以實際行動與台獨分裂勢力劃清界限，積極提供相關違法犯罪線索，與大陸（中國）同胞攜手反對台獨分裂行徑。

    對此，我國國防部今天指出，近年中共透過官媒，多次發布所謂「舉報」，利用我國自由民主社會資訊流通的特性，拼湊、偽造個人資料，意圖分化台灣社會、打擊民心士氣；惟亦凸顯其原有認知攻擊伎倆技窮窘境。

    國防部強調，捍衛國家安全、保護人民安全福祉，是每位國軍官兵責無旁貸的職志。籲請國人持續愛護國軍、支持國防建設，軍民合力打造堅強的國防力量，確保國家安全。

    此前，中國國安部昨天宣稱公布我軍情局、「台獨水軍」等3人頭像，聲稱他們長期對中國展開反宣破壞活動，將依「反分裂法」、「懲獨22條」終身追責。

    軍情局昨天表示，中共於我國國慶期間，散布此類不實訊息，係其長期運用各種手段，污衊國軍之慣用伎倆，企圖對內籠絡民心，掩蓋其施政失當；對外引用內國法規，系統性操作輿論，型塑長臂管轄、打擊我軍民士氣。

    軍情局表示，將持續依情報政策指導，縝密執行各項情報蒐研工作，以維護國家。

