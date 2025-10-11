推動轉型正義 行政院核定不義遺址保存行動策略

行政院的建物前身是台灣省行政長官公署，228事件期間，當時公署衛兵曾掃射抗議群眾、造成死傷，行政院已被公告為不義遺址。圖為前院長陳建仁親自為不義遺址標示揭牌。（資料照）

為持續推動並落實轉型正義，行政院9月底核定不義遺址保存行動策略，規範各公有不義遺址的管理機關、機構，仍應配合辦理建立個案資料、審議潛在不義遺址辦理公告，以及協助不義遺址保存活化等事項。

文化部自2022年起承接不義遺址保存工作，除持續完備不義遺址保存法制與執行配套，去年7月「不義遺址保存條例草案」送立法院審議，在草案三讀前，為持續推動不義遺址保存與活化，行政院核定不義遺址保存行動策略。

根據行動策略，文化部得依職權或接受提報，建立不義遺址個案資料，以利各界認識不義遺址所代表的歷史真相及共同記憶，且經主管機關調查後的不義遺址個案資料，除涉及國家安全或其他法規另有規定外，應主動以網路或其他方式公開。

為辦理不義遺址的審議，文化部應遴聘政治案件受難者、具有轉型正義、文化資產相關專業或實務經驗之社會公正人士或學者專家、機關代表組成審議會，不義遺址經審議會審議通過後，由主管機關公告。

依據行動策略，不義遺址保存活化事務重點之一是揭示歷史，因此豎立解說標示為第一步，國家人權博物館因此也擬訂「不義遺址標示系統設置指引」，供不義遺址的管理機關、機構、所有人參考採用。

至於私有不義遺址（含潛在）的調查研究及保存措施，行動策略指出，因涉及私人財產權的保障，在考量其公益性與必要性，並尊重現況土地或建物所有人的權益及意願，應在對財產權侵害最小的原則下為之，且主管機關得酌予獎勵或補助，在不義遺址保存條例草案公布施行前，現行實務以人權館提供獎勵補助為主，必要時也可提供諮詢、輔導及數位保存等作為。

