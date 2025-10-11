馬文君大砍72億韌性預算 國民黨團籲尊重：都是民脂民膏

立法院財政等6委員會週四審查「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」。（記者劉宛琳攝）

立法院財政等6委員會週四審查「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，國民黨立委、外交及國防委員會委員馬文君提案刪除逾72億預算。國民黨團今天聲明，這些預算都是民脂民膏，馬文君用心嚴格審查當然必須給予高度尊重及支持，否則立法院不需要存在了。

國民黨團指出，馬文君所提出之提案必有所本，例如一瓶礦泉水要120元，一把椅子要5萬元，國防部也必須提出合理的說明及解釋，否則就是浪費公帑，浮編預算。

國民黨團表示，為人民看緊荷包是立委的天職，針對委員們所提有關特別預算中刪減非急迫性、不合理及已編列至年度預算的支出的相關提案、朝野黨團協商時，國民黨團均會要求相關部會必須清楚說明。

國民黨團表示，本次韌性特別預算案剛於10月9日完成委員會審查、未來尚有第二階段各黨團提案。特別預算如預定10月17日完成三讀，下週必將緊鑼密鼓進行協商。立法院長召集朝野黨團協商時，可以再次坐下來好好討論相關重要提案。

此外，國民黨團表示，針對「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」、「財政收支劃分法」之軍人加薪、警消提高所得替代率、台中市捷運藍線等政府法定義務支出，保障地方政府財源的一般性補助款，未能依法編列及編足的部分，已於9月30日函請韓院長儘速召集朝野黨團協商，以尋求解決之道。

