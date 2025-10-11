10萬多人台東市與3千人海端鄉統籌款相同 市長拜託增經費

台東市陳銘風雖抱怨統籌款與「只有台東人數零頭的海端一樣」，但也拜託「別砍海端經費，增加市區即可」。（記者劉人瑋攝）

台東市長陳銘風不忍了，統籌分配款計算結果，自己全市10萬多人，分得預算竟和全鄉才3千人的海端鄉一樣3億多元，在今活動場合順勢向主辦單位拜託給予經費時，他忍不住提及。但說「不忍」，還是顧及交好的海端鄉長胡金至，最後又加註「有拜託中央不要砍海端經費，增加台東市統籌款就好」。

海端鄉有可能是全國人均統籌款最多的鄉鎮，平均每人「分」得10萬多元，而台東市則約3千元，但當然經費非用於鄉、市民個人，而陳銘風也說明，會有這樣的差別是在於「海端鄉地大，連嘉明湖都是他們的，他們人少、我們地小人多，但這實在太不公平」。

大概是逼急了，但還是會依個人交情開完笑與抱怨，陳銘風在一場國發會的活動中希望中央能給予關愛的眼神，自己上任第一年就努力執行國發會計畫，希望中央能多給經費。由於陳與縣長饒慶鈴交情深厚，他致詞時開玩笑道「台東縣很有錢，（經費給）台東縣就不必了，台東市很需要」。

提到海端鄉，陳銘風則表示，「他們人少也不會花錢，錢給台東市花剛好」，但還是考量到不要殃及偏鄉，陳銘風強調，自己有拜託許多立委到中央求情，同時拜託「不要砍掉海端的經費，增加台東市經費就好」。

陳銘風表示，台東市殯葬園區納骨塔都已放滿，需要再蓋一個，各里辦公室還很缺，需要再找土地蓋活動中心，希望每個里都有自己的活動中心。而海端鄉鄉長胡金至迄今未能與其取得聯繫。

