    批新壽霸王硬上弓 游淑慧：市府解約、終止契約都站得住腳

    2025/10/11 13:21 記者甘孟霖／台北報導
    台北市議員游淑慧。（資料照）

    輝達入駐北士科T17、T18卡關，台北市議員游淑慧今（11日）發文表示，市府與兩基地地上權所有人新光人壽，不管是合意解約或終止契約，市府都站得住腳，是新壽不管契約條款及精神單方面對自己有利的決定，難免讓外界有霸王硬上弓的感覺。

    游淑慧臉書發文表示，新壽直接講白他們要的條件，讓市府送議會審查，只要條件大家都覺得合理，就這樣吧，議會也不希望因為口水戰，而耽誤了輝達的投資。

    此外，由於新光人壽被台新人壽併購，如果合意解約這條路行不通，市府可以按照契約規定執行權利，原新壽在新新併後既然已消滅，按照合約第九章，市府可終止契約，且終止契約是因為可歸責新壽。

    她說，原新壽要合併之前，就應該事先考量到合約中有註明，市府可以終止契約的權力，而原新壽在跟輝達簽MOU前，也知道契約中寫明，新壽無權直接移轉土地租約。這兩件事契約都寫得很清楚，而且是他們在2021年簽定時，大家互相討論過且同意的內容和規範。

    游淑慧批，現在是新壽先不管不顧這些契約條款和精神，單方面做對自己有利的決定，明知而故作，難免讓市府和外界有霸王硬上弓的感覺，尊重新壽自己的商業考量，但市府也要考慮合約的公平精神。建議新新壽（合併後），再看看契約吧。

