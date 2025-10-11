為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    郝龍斌快看！中國網軍介選有解了 吳思瑤籲藍委齊推國安法案

    2025/10/11 12:58 記者陳政宇／台北報導
    兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤。（資料照）

    兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤。（資料照）

    國民黨主席候選人郝龍斌披露，有至少花費近億元的境外勢力網軍介入國民黨主席選舉，超過所謂民進黨「1450」的戰力；前中廣董事長趙少康也要求中國勿介選。對此，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今（11日）強調，國民黨對境外勢力認知作戰太後知後覺，而總統賴清德早已提出17項國安因應策略，盼藍營共同支持、讓國安法案的補強與精進「指日可待」。

    除郝龍斌指控境外網軍鋪天蓋地攻擊，孫文學校總校長張亞中也批評中國「AI 數字人」介選，相關議題備受關注。

    吳思瑤今接受本報訪問指出，國民黨對境外勢力的認知作戰太後知後覺、或是選擇性反應，民進黨才是長期遭受中國「一條龍」認知作戰的最大受害者，其操弄的對象往往是協助藍營打擊民進黨選情，這早已是長年存在的事實；民進黨過去一再提出證據，甚至移送法辦，證據歷歷在目。

    「過去國民黨跟中國的認知作戰，甚至是共生的關係」，吳思瑤說，這種一條龍的劇本就是紅媒、藍媒、藍營政客、加上中國官方，所組成的共犯集團，國民黨過去參與其中、且從中獲益，因此視為理所當然；現在才開始警覺，是因為國民黨內的選舉利益受到認知作戰侵害，為了自身利益，終於願意承認其存在並面對嚴重性。

    據此，吳思瑤認為，至少國民黨現在願意面對問題，連政黨內部選舉都受到認知作戰侵害，證明中共滲透之深，在台灣有協力者與鎖定的扶植者，這已經是跨黨派、全台灣社會面臨的險峻國安問題。

    至於法制面上，吳思瑤說明，賴總統已提出17項國安因應策略，呼籲立法院要「接球」，每個會期都是國安會期，國安法案必然是優先法案；希望國民黨不要選擇性反應，既然現在證實問題的存在，就應該一起來修法，也呼籲趙少康和郝龍斌發揮影響力，促使國民黨立委願意健全法制、協助自己的國家，而非一再阻擋國安法案。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播