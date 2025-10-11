郝龍斌快看！中國網軍介選有解了 吳思瑤籲藍委齊推國安法案

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤。（資料照）

國民黨主席候選人郝龍斌披露，有至少花費近億元的境外勢力網軍介入國民黨主席選舉，超過所謂民進黨「1450」的戰力；前中廣董事長趙少康也要求中國勿介選。對此，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今（11日）強調，國民黨對境外勢力認知作戰太後知後覺，而總統賴清德早已提出17項國安因應策略，盼藍營共同支持、讓國安法案的補強與精進「指日可待」。

除郝龍斌指控境外網軍鋪天蓋地攻擊，孫文學校總校長張亞中也批評中國「AI 數字人」介選，相關議題備受關注。

吳思瑤今接受本報訪問指出，國民黨對境外勢力的認知作戰太後知後覺、或是選擇性反應，民進黨才是長期遭受中國「一條龍」認知作戰的最大受害者，其操弄的對象往往是協助藍營打擊民進黨選情，這早已是長年存在的事實；民進黨過去一再提出證據，甚至移送法辦，證據歷歷在目。

「過去國民黨跟中國的認知作戰，甚至是共生的關係」，吳思瑤說，這種一條龍的劇本就是紅媒、藍媒、藍營政客、加上中國官方，所組成的共犯集團，國民黨過去參與其中、且從中獲益，因此視為理所當然；現在才開始警覺，是因為國民黨內的選舉利益受到認知作戰侵害，為了自身利益，終於願意承認其存在並面對嚴重性。

據此，吳思瑤認為，至少國民黨現在願意面對問題，連政黨內部選舉都受到認知作戰侵害，證明中共滲透之深，在台灣有協力者與鎖定的扶植者，這已經是跨黨派、全台灣社會面臨的險峻國安問題。

至於法制面上，吳思瑤說明，賴總統已提出17項國安因應策略，呼籲立法院要「接球」，每個會期都是國安會期，國安法案必然是優先法案；希望國民黨不要選擇性反應，既然現在證實問題的存在，就應該一起來修法，也呼籲趙少康和郝龍斌發揮影響力，促使國民黨立委願意健全法制、協助自己的國家，而非一再阻擋國安法案。

