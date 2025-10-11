為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌捲養政治狗仔風暴 林志潔譴責以鬥爭扭曲揭弊概念與保護制度

    2025/10/11 12:53 記者洪美秀／新竹報導
    民眾黨主席黃國昌捲養狗仔全面跟拍各陣營政要風暴，陽明交大法律學者林志潔：譴責以鬥爭扭曲揭弊概念和揭弊者保護制度。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌捲養狗仔全面跟拍各陣營政要風暴，陽明交大法律學者林志潔：譴責以鬥爭扭曲揭弊概念和揭弊者保護制度。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌捲養狗仔跟拍各陣營政要風暴成為近期熱議焦點，陽明交大法律學者林志潔提到，去年春天，藍白立委主導的國會擴權法，設計各種立委可強制要求私人和企業，到立委可組調查委員會接受調查的制度，若不來或被認為說謊，可能構成藐視國會罪等法案，幸憲法法庭宣告違憲。如今「揭弊者保護法」通過，她也譴責利用此法行鬥爭之實，是扭曲揭弊概念和揭弊者保護制度。

    林志潔說，在黃國昌全面無差別養狗仔跟拍事件後，才清楚去年國會擴權的設計，明顯針對私部門企業和社會有影響力人士而來的，以要求公務員來包裝刺探蒐集私部門和私人資訊。用國會調查之名，可介入企業經營權爭奪，還可名正言順去蒐集各企業主、各有社會影響力人士的個人資訊，甚至取得企業的營業秘密。與當時國會不當擴權法配合的是今年通過的「揭弊者保護法」，她是2012年揭弊者保護法起草小組成員，今年所通過的法，從預想中只針對公務員重大不法行為揭弊，範圍延展到公股機構、公營事業、公立學校、公家所挹注的各財團法人如工研院、國衛院、台北音樂流行中心、兩廳院等，公益範圍從行政罰到民事糾紛都可包含。

    如果對外，全面無差別跟拍蒐集資料，對內，利用揭弊者保護法，鼓勵內部人提供各種資料，或在會議上私自錄影錄音、流出公家文書資訊，藉此免除洩密責任，便是內外一條龍做法。恐透過蒐集資訊，歸納分析儲存，以備不時之需，或用來威脅勒索、或用來交換利益、甚至可用來取悅敵對勢力宣誓效忠。

    林志潔認為此舉扭曲揭弊制度，根本是鬥爭。揭弊是為止損，公益範圍必須是重大公益事項，例如國安飛安食安。揭弊不是為了害人，不是刺探別人隱私，更不是為滿足一己政治利益。

