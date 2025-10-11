不只塞車！公館圓環交通混亂 外國人大罵行人號誌：荒唐！

外國網友在Reddit大罵基隆路口行人號誌。（取自Reddit）

台北市政府拆除公館圓環、填平公車專用地下道，衍生許多交通亂象。不只塞車問題，「兩段式行人號誌」也引發不少用路人不滿，甚至有住在台灣的外國朋友在網路上抱怨表示，本來以為是因應施工才發生的問題，沒想到施工結束還留了下來。

外國網友日前在Reddit發文抱怨，基隆路口的紅綠燈，要經過「兩段紅燈」才能到對面。從照片可見，第一段綠燈足足有75秒，但同時另外一段又是紅燈，他抱怨「我原本以為這個設置是上週施工時的問題，但這週終於完成後，這個設定也保留下來。」

該網友還批評，這就是一個透過限制行人過馬路的時間，好幫汽車開道的十字路口。在回覆其他網友留言時，他更大罵：「這對行人來說極其不方便，我從未在任何地方見過這種情況」、「簡直太荒唐了！」

據了解，過去該路口行人號誌等待秒數正常，但改成兩段式號誌後，第一段綠燈實際上長達99秒，接著才有12秒的第二段綠燈。12秒能不能讓所有用路人通過暫且不論，車流量大時，路口還會卡著從福和橋下來的汽、機車，行人根本難以通行，該路口近日也飽受用路人抱怨。

貼文下方不少網友抱怨：「這整個路口都蠢死了」、「人行橫道的時間安排太糟糕了。現在他們又搞這種破玩意兒，讓在路口走更難受」、「路面上的標線亂糟糟的」、「台灣怎麼了？他們怎麼會以汽車為中心？他們想變成美國嗎？」

