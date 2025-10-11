中國介選是全台政黨共同挑戰 陳冠廷：朝野應團結維護國家利益

民進黨立委陳冠廷。（資料照）

針對國民黨主席選舉爆發中國勢力介入爭議，民進黨立委陳冠廷今表示，中國勢力干擾絕非單一政黨面臨的挑戰，而是全台灣所有政黨都必須共同面對的威脅。他強調，唯有朝野政黨共同思考台灣的國家利益，才能團結一致對外。「台灣的民主選舉應由台灣人民自主決定，任何外部介入都是對民主的侵害。」

陳冠廷指出，長期以來，對於中國勢力滲透台灣的警告，經常被批評是在製造對立、過度渲染威脅，甚至被質疑是基於政治目的的操作。然而，這次台北市前市長郝龍斌在社群媒體的控訴，以及中廣前董事長趙少康開記者會直指中國網軍介入，證明這樣的威脅不僅真實存在，且已嚴重到連國民黨內部選舉都無法倖免。

「當國民黨人士親身經歷並公開指控中國勢力介入，這已非理論上的威脅，而是實實在在發生的事實。」陳冠廷表示，國民黨與民進黨同為台灣的政黨，國民黨會遇到中國勢力的挑戰，民進黨更是如此。面對這樣的威脅，朝野不需要在所有議題上意見一致，但必須認清外部干擾是必須共同面對的課題。

陳冠廷分析，中國勢力會在每一個政黨內部製造並擴大矛盾，這是慣用的分化手法。然而，這些製造矛盾的企圖反而應該讓台灣各政黨更加團結，讓中國知道分化策略只會適得其反。

對於趙少康呼籲國安單位介入調查，陳冠廷表示認同，他也要求國安單位重視此事。陳說，網軍攻擊若涉及AI深偽技術製作不實影片，已不只是選舉公平性問題，更關乎整體資訊安全與社會信任基礎。這類技術濫用影響的可能不只是政治人物，一般民眾也恐成為受害者，建立防範機制刻不容緩。

陳冠廷也提到，從這次事件可以看出，台灣需要更完善的數位民主防護網。他建議，除了技術層面的防堵，更重要的是提升全民的媒體識讀能力，讓民眾能夠辨識假訊息與惡意操作。同時，各政黨也應建立內部機制，避免成為中國勢力操弄的工具。

針對郝龍斌指控遭遇的網軍攻擊規模超越以往，陳冠廷認為，這顯示中國介入手法正在升級。他表示，當政黨內部選舉都能被如此大規模干預，未來國家層級的選舉面臨的挑戰將更加嚴峻。這不是哪個政黨單獨能夠應對的，需要跨黨派合作建立預警與反制機制。

陳冠廷強調，在反對中國勢力干擾這個議題上，他與所有國民黨及其他在野黨的政治人物立場一致。他也呼籲，這次事件應該成為台灣強化民主韌性的契機，期待朝野政黨能夠放下成見，在維護國家主權與民主體制這個根本議題上攜手合作，讓台灣的民主更加堅實，不受任何外力左右。

