為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍黨主席候選人控中國介選 王婉諭：國民黨終於已知用火

    2025/10/11 12:25 記者劉宛琳／台北報導
    時代力量黨主席王婉諭表示，「中國國民黨終於已知用火了」，終於深刻體認到中國對台灣的滲透，不分黨派，正全面危害台灣的民主政治。（資料照）

    時代力量黨主席王婉諭表示，「中國國民黨終於已知用火了」，終於深刻體認到中國對台灣的滲透，不分黨派，正全面危害台灣的民主政治。（資料照）

    近日幾位國民黨主席候選人，包括郝龍斌、張亞中先後指出中國勢力透過AI合成影片與網軍操作，大舉介入黨主席選舉，今天前中廣董事長趙少康更召開記者會，呼籲國安單位展開調查。時代力量黨主席王婉諭表示，「中國國民黨終於已知用火了」，終於深刻體認到中國對台灣的滲透，不分黨派，正全面危害台灣的民主政治。

    王婉諭指出，中國介選早已不是新鮮事。絕大多數台灣人都清楚，中國長期透過網路社群、AI技術，以及特定媒體系統性製造假訊息，試圖干預台灣的民主發展與輿論生態。

    王婉諭強調，長期以來，中國國民黨誤以為中國的介入是助力，是一種「境外的盟友關係」，甚至對此產生依賴而不自覺。直到今天，中國直接介入、操控國民黨主席的選舉，欽點支持自己屬意的候選人，國民黨才驚覺自己成了最大的受害者。

    王婉諭呼籲，中國國民黨主席朱立倫與六位候選人應深切反省，過去國民黨長期杯葛強化防止中國滲透的國安法制，否定「反滲透法」、「代理人法」的必要性，甚至把這些法律誤指為政治鬥爭的工具，如今「已知用火」的國民黨，應迷途知返、痛定思痛、面對現實，別再把敵人當朋友，正視中國對台灣民主的長期危害。

    王婉諭最後強調，面對境外勢力的滲透與資訊戰，台灣所有政黨都應站在同一陣線，共同守護台灣的民主，不應再讓任何政黨，成為中國侵略台灣的在地加盟店。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播