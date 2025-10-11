藍黨主席候選人控中國介選 王婉諭：國民黨終於已知用火

時代力量黨主席王婉諭表示，「中國國民黨終於已知用火了」，終於深刻體認到中國對台灣的滲透，不分黨派，正全面危害台灣的民主政治。（資料照）

近日幾位國民黨主席候選人，包括郝龍斌、張亞中先後指出中國勢力透過AI合成影片與網軍操作，大舉介入黨主席選舉，今天前中廣董事長趙少康更召開記者會，呼籲國安單位展開調查。時代力量黨主席王婉諭表示，「中國國民黨終於已知用火了」，終於深刻體認到中國對台灣的滲透，不分黨派，正全面危害台灣的民主政治。

王婉諭指出，中國介選早已不是新鮮事。絕大多數台灣人都清楚，中國長期透過網路社群、AI技術，以及特定媒體系統性製造假訊息，試圖干預台灣的民主發展與輿論生態。

請繼續往下閱讀...

王婉諭強調，長期以來，中國國民黨誤以為中國的介入是助力，是一種「境外的盟友關係」，甚至對此產生依賴而不自覺。直到今天，中國直接介入、操控國民黨主席的選舉，欽點支持自己屬意的候選人，國民黨才驚覺自己成了最大的受害者。

王婉諭呼籲，中國國民黨主席朱立倫與六位候選人應深切反省，過去國民黨長期杯葛強化防止中國滲透的國安法制，否定「反滲透法」、「代理人法」的必要性，甚至把這些法律誤指為政治鬥爭的工具，如今「已知用火」的國民黨，應迷途知返、痛定思痛、面對現實，別再把敵人當朋友，正視中國對台灣民主的長期危害。

王婉諭最後強調，面對境外勢力的滲透與資訊戰，台灣所有政黨都應站在同一陣線，共同守護台灣的民主，不應再讓任何政黨，成為中國侵略台灣的在地加盟店。

