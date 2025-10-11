為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國想完全掌握國民黨！ 李正皓爆從主席到黨代表都介入

    2025/10/11 13:45 即時新聞／綜合報導
    李正皓說，苗栗黨代表參選人黃覲偉，表面上是一位熱心基層黨務的年輕人，但事實上卻跟中國關係密切。（取自李正皓臉書）

    國民黨主席候選人郝龍斌，日前驚爆國民黨主席選舉遭中國介入。資深媒體人趙少康今日召開記者會，公開要求中國不要介入黨魁選舉。對此，政論節目主持人李正皓表示，這次國民黨主席選舉「確實成為中國想要完全掌握國民黨的關鍵戰役」，他更爆料，不只黨主席，連黨代表的層級，中國也介入。

    李正皓今日在臉書發文表示，這次國民黨黨主席選舉，確實成為中國想要完全掌握國民黨的關鍵戰役。然而，他還舉出國民黨一位黨代表參選人的例子表示，「除了黨主席，連黨代表的層級，中國也介入。」

    李正皓說，苗栗黨代表參選人黃覲偉，表面上是一位熱心基層黨務的年輕人，但事實上卻跟中國關係密切到連中共長沙市政府台辦率團來台，所有行程與接待竟然是黃覲偉一手包辦。

    「黃覲偉接待老共官員貼心到什麼程度？貼心到中共長沙台辦發正式紅頭文件感謝他的接待，這簡直聞所未聞。」李正皓警告，這次如果黃選上黨代表，接著就拿到參選中央委員、中常委的資格，如果國民黨從黨主席到黨代表都被中國控制，「那未來真的要改名成中國共產黨台灣國民黨支部了。」

