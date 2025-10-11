鶯歌與黨員座談 鄭麗文喊兩岸和平交流、台灣不要政黨惡鬥

國民黨主席候選人鄭麗文赴新北市鶯歌區參加黨員座談爭取支持。（記者翁聿煌攝）

國民黨主席候選人鄭麗文11日到新北市鶯歌與黨員座談，鄭麗文指出，立法院長韓國瑜在國慶大會上指出，台灣有三座隱形堰塞湖，台海戰爭風險、政黨惡鬥和關稅海嘯，台灣需要大家團結像花蓮救災的鏟子英雄，疏導化解台灣的隱憂，繼續捍衛台灣的民主自由。

鄭麗文說，開創台灣的經濟發展，保護台灣的民主自由，這都是國民黨該做的事，也是黨的使命與責任，化身為鏟子超人，鏟除惡勢力，為台灣打拚經濟奇蹟，台美斷交時，是國民黨帶領台灣順利民主和平轉型。

鄭麗文說，她這次參選黨主席，就是希望能為台灣拚和平、拚經濟，她拜會前行政院長陳沖、全國商業總會理事長許舒博與前內政部長李鴻源等人聽取建議，她指出，台灣經濟前途光明，但是一旦發生戰爭就什麼都沒有了。

鄭麗文說，台灣不想變成烏克蘭，兩岸不要自相殘殺、需要和平交流，買軍火武器的錢，拿來投資健保、投資教育和長照有多好，總統賴清德說，要把軍費提升到GDP的5％，台灣沒有印鈔機、也沒有聚寶盆，把錢都花在軍火上太可惜。

鄭麗文受訪時指出，現在網路和AI的時代，大家都需要快速的去適應網路AI時代的來臨，網路言論的確真偽難辨，這也是未來的一大挑戰，在總統蔡英文執政時，台灣想要通過數位中介法，引起高度爭議，她認為不要輕易把網路言論自由上綱到國安問題。

對於另一位候選人張亞中批評她為求勝利不擇手段，鄭麗文回應，選舉剩下最後一週，大家都努力衝刺，黨員都一再地提醒不要網內互打，要團結，希望選舉能選得從從容容，不是選得匆匆忙忙。

國民黨主席候選人鄭麗文赴新北市鶯歌區參加黨員座談。（記者翁聿煌攝）

