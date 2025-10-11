為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    稱郝龍斌「這句話」惹毛中共 林楚茵：受害才知境外網軍嚴重

    2025/10/11 11:50 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    國民黨主席候選人郝龍斌痛訴，這段期間遭受鋪天蓋地、超過民進黨1450戰力的境外網軍攻擊；前中廣董事長趙少康也召開記者會，正告中國勿介入國民黨主席選舉。對此，民進黨立委林楚茵今（11日）指出，應該是郝先前講了「和中但不能眛中」這句話惹毛中共，受害才知境外網軍的嚴重程度，以及補強國安法案的重要性。

    郝龍斌前晚在臉書以「給我親愛的對手候選人」為題發文指出，自己73歲，從政超過30年，「起起伏伏的驚奇事件，也看過不少。但這次競選黨主席，對我來說，是一場震撼教育」。他抱怨這次黨主席選舉有假民調、假訊息，更有地下網軍與境外網軍，「你們確定這是一場中國國民黨的黨主席選舉？我差點以為自己參加了烏克蘭和俄羅斯的戰爭。」

    對此，林楚茵今接受本報訪問直言，郝龍斌也是身受其害才知道中共透過境外網軍影響台灣政治的嚴重程度，以及補強國家安全法案的重要性。

    林楚茵認為，應該是郝龍斌之前講了「和中但不能眛中」這句話，惹毛中共導致他被中國網軍攻擊；而這個狀況，事實上也發生在許多民進黨政治人物與台灣民眾身上，這就是立法院民進黨團過去一年多，一直努力修復補國安法案的原因。

    林楚茵強調，要避免台灣的選舉受到境外勢力干預，同時讓台灣的言論自由受到保護，不會因為質疑中共就遭受「網暴」；期待郝龍斌若當上國民黨主席，能支持「反滲透法」等國安法案的修正。

