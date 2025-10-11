為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    人氣旺！頭份這2里「里長當鄉長做」 明年3月分出2新里

    2025/10/11 11:40 記者彭健禮／苗栗報導
    頭份市東庄里轄內有尚順商圈及昌隆廣場，也鄰近頭份竹南運動公園及學校，生活機能便利，近年人口快速激增。（記者彭健禮攝）

    頭份市東庄里轄內有尚順商圈及昌隆廣場，也鄰近頭份竹南運動公園及學校，生活機能便利，近年人口快速激增。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣頭份市為全縣18鄉鎮市人口最多、也是少數人口正成長地區，其中東庄里7366人、興隆里5407人，甚至比縣內小鄉人口還多，經市公所與地方取得共識後，東庄里分出新里「上庄里」、興隆里分出新里「興安里」，明年3月起實施。明年地方選舉，全縣也將增加2個里長選舉。

    頭份市受惠新竹科學園區發展及外溢效應，外來人口不斷遷入，於少子化年代人口數量相較其他鄉鎮逆勢成長。其中，東庄里轄內有尚順商圈及昌隆廣場，也鄰近頭份竹南運動公園及學校，生活機能便利，近年人口快速激增。

    依據最新9月人口統計，東庄里有3581戶、7366人，是頭份戶數及人口最多之地區，甚比西湖鄉5907人、三灣鄉5702人、獅潭鄉3954人、泰安鄉5423人還多，也使得里長及鄰長工作量不斷增加，「里長當鄉長做」，故衍生分里之需求。

    經市公所與地方討論，東庄里將分出新里「上庄里」，兩里以富強二街及華隆街為界，原東庄里分出上庄里後約餘1600戶，轄區內包含為恭醫院、中華市場、尚順商圈、六合國小、大全聯等；而上庄里約近2000戶，轄區內包含頭份工業區、頭份運動公園等。

    興隆里目前則有2216戶、5407人，戶數及人口數為頭份第三，因其面積遼闊，而轄區內之四季山莊又有許多建案區域待完成，考量其未來之發展，也有分里之需求；經公所與地方研議後，將四季山莊已開發及未開發之區域均劃分至新里，命名為興安里。公所表示，分里案業經提請市民代表會議決通過並經苗栗縣政府准予核定，預計於明年3月1日實施。

    市長羅雪珠表示，頭份及竹南為科技雙城，吸引人才遷入，且生活機能十分便利，帶動人口逐年成長，分里也代表著一個地方的蓬勃發展，公所也會持續向中央申請建設計畫，完善各項公共設施，讓頭份成為永續幸福的宜居城市。

    東庄里與新里「上庄里」行政區域區劃分圖。（圖由頭份市公所提供）

    東庄里與新里「上庄里」行政區域區劃分圖。（圖由頭份市公所提供）

    興隆里與新里「興安里」行政區域區劃分圖。（圖由頭份市公所提供）

    興隆里與新里「興安里」行政區域區劃分圖。（圖由頭份市公所提供）

