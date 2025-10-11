賴清德推「台灣之盾」 趙少康：郝龍斌將提兩岸政策比買武器更重要

「戰鬥藍」召集人趙少康11日召開記者會。（記者塗建榮攝）

針對賴清德總統昨日國慶演說提及打造「台灣之盾」防空系統，「戰鬥藍」召集人趙少康今日受訪評論表示，雖然有盾很好，但不表示能保障台灣安全，兩岸和平對話才最重要，國民黨主席郝龍斌在下週二將會舉辦「大陸政策論壇」，提出大陸政策主張，他認為這要比買武器、買盾與矛更重要。

趙少康表示，所謂以子之矛，攻子之盾，「你有盾，人家就有矛，你盾強，人家矛也強，百密必有一疏」，就像以色列的「鐵穹系統」，就有很多地方被敵方飛彈穿透，更何況如果要比數量，台灣的反飛彈數量跟中國大陸怎麼比呢？「差很遠！」

請繼續往下閱讀...

他說，台灣國防預算一再提高，原本3000億、6000億，將來可能變成9000億、1兆2000億，但總預算才3兆，這些錢當然就被美國軍火商賺去，如果真的有用也就算了，「但真的會有用嗎？」中國大陸國防預算是台灣的17倍，數字一算就知道了！

趙少康指出，美國國防預算只佔GDP的3%多，卻要求台灣要達到5%、10%，「根本亂講一通」，台灣有盾很好，但不表示能保障台灣安全，最重要的還是兩岸和平對話，國民黨是務實兩岸健康關係的主張者，郝龍斌下週二將舉辦「大陸政策論壇」，提出具體大陸政策主張，這要比買武器、買盾與矛更重要。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法