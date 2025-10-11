趙少康籲中國官方制止 勿介入國民黨主席選舉

「戰鬥藍」召集人趙少康（左）11日召開記者會，稱國民黨主席選舉是台灣內部的事，正告大陸當局，不要介入，並建議國安單位調查。（記者塗建榮攝）

支持國民黨主席候選人郝龍斌的「戰鬥藍」召集人趙少康今日上午召開「正告大陸當局，不要介入國民黨主席選舉」記者會，他向中國大陸喊話，「台灣自己的事情，大陸不要來干涉、影響」，痛批這次國民黨主席選舉在網路上出現大量來自中國大陸很惡劣、低級假消息影片，他強調，黨主席選舉是國民黨的家務事，中國大陸不該介入，並呼籲中國官方要出面制止，「否則就是縱容、介入」，他也認為，此事已經成為國安問題，台灣的國安單位也應該查明是誰在背後搞這些事，所有的國民黨主席候選人都應該出面公開譴責。

對於媒體詢問，中國大陸介入的動機為何？趙少康指出，可能是要找一個能夠操控或聽話的國民黨主席人選，郝龍斌千不該、萬不該說「不舔共」，而且過去郝在「雙城論壇」一再呼籲正視中華民國存在，看在國台辦與中國大陸的眼光，郝也許不是一個好的國民黨主席，但是國民黨主席不應該站在自己國家的立場講話嗎？不應該不亢不卑嗎？他強調，國民黨主張與對岸交往，但同時也不能太卑躬屈膝，一個黨主席必須維持黨格，郝龍斌恐怕因此得罪中國網友或中國大陸的某些人士。

現場有媒體提及，外界懷疑此事與另一位國民黨主席候選人鄭麗文有關，趙少康立刻鄭重澄清，他沒有提到鄭麗文，郝龍斌也沒說誰，只是發現有這個現象，他希望這些現象不是6位黨主席候選人或其後面勢力所為。

趙少康表示，7月大罷免投票的大概前3週，中國國台辦就有說話，他當時喊話國台辦不要講話，不要介入台灣罷免、幫倒忙，讓民進黨最後得利，後來國台辦就沒有說話，所以喊話還是有用的。

趙少康說，最近接到非常多的反應，網路上有各種假消息，判斷發動方來自中國大陸，台灣也有，從這些假消息的用語就可以知道，很多是AI合成，而且並非來自一個網紅個體戶，可以獨立做得到，這些消息不但圍剿郝龍斌也罵他，就連他已經過逝多年的父親也被罵，背後應該是一個非常龐大的組織，花費大量的人力與物力所為。

他強調，如果國民黨主席選舉被中國大陸影響，國民黨就完了，2026、2028選舉都不用想了，也不用談拿回政權，台灣與中華民國也就跟著完了。

支持郝龍斌的國民黨台北市議員柳采葳則指出，網路上出現她陪同郝龍斌參加辯論會時，郝龍斌親吻她的畫面，讓她覺得既嘔心又痛心，因此，明天趙少康將陪她前往報案，雖然她知道台灣的檢調只看顏色辦案，報案沒有用，但她仍要告，目的就是為了警告背後的那一支黑手。

柳采葳表示，這次國民黨主席選舉是要產生黨的領導人，中國大陸不必介入，對岸所以介入，只是希望產生一位符合對岸想像的人選，但國民黨需要的黨主席是能帶領黨打贏2026、2028選舉的人，她強調，這些網路不實訊息傷害的是整個國民黨，希望影片背後的影舞者要節制，因為受傷的不是她與趙少康，而是一個百年大黨。

趙少康今天公布多個YouTube網路影片帳號，並強調絕大多數都是在今年8月、9月間才設立，這些帳號包括「她視角」、「灣灣說」、「曉松談古今」、「曉松慢活」、「大陸老李說台灣」等，全部都在談論國民黨主席選舉，而且使用的都是簡體字與中國大陸的習慣用語，就連「中國新聞社」都在評論國民黨主席選舉，在TikTok上面還有特定帳號宣傳前國民黨主席連戰之子李德維出現在鄭麗文身邊，因此鄭麗文的黨主席之路穩了。

