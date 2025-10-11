國慶大會落幕 林佳龍盼以外交力量團結國家與人民

外交部長林佳龍10日出席國慶大會，與貝里斯總督察芙拉暨夫婿合影。（外交部提供）

雙十國慶大會圓滿落幕，外交部長林佳龍昨（10）晚在臉書分享出席國慶大會心得，並回顧過往一年多來的外交工作成績，迄今已經訪問11個邦交國、9非邦交國，盼持續以外交力量團結國家與人民，也感謝中央地方不分黨派、企業界及全體國人，共同為台灣外交奉獻心力。

林佳龍昨晚在臉書說，賴總統以「變局中 奮起的新台灣」為演說主題，強調今年是台灣民主化歷史性的一年，自1987年解嚴以來，台灣已徹底揮別威權陰霾，昂首邁向自由與希望的未來。同時，台灣經濟展現強大韌性，經濟成長率位居亞洲四小龍之首，股市與外匯存底屢創新高，這些成果都來自全體台灣人民的共同努力。

林佳龍表示，面對威權主義擴張的挑戰，賴總統承諾將持續提升國防實力，打造「台灣之盾」（T-Dome）並強化全社會防衛韌性，更特別提到，從聯合國大會期間紐約時代廣場的自發性巨幅廣告，到花蓮災後成千上萬「鏟子超人」投入救災行動，台灣人用行動向世界展現自己是團結且充滿韌性的民族。

回顧就任一年多來歷程，林佳龍說，他深刻體會外交挑戰的艱鉅。面對中國持續打壓，外交部選擇勇敢向前，以「總合外交」策略努力走出屬於台灣的外交道路，並在挑戰中尋求突破。林佳龍指出，截至目前已完成除海地外11個邦交國的訪問，今年下半年他亦多次出訪，共走訪9個非邦交國，這些外交突破也要感謝多年來民主同盟國家對台灣的支持與信任。

今年初，林佳龍以總統特使身分率領產業代表團訪問友邦帛琉與史瓦帝尼，推動「經濟外交」與「榮邦計畫」，深化互利共榮的夥伴關係。下半年則與文化部攜手啟動「歐洲台灣文化年」，出席故宮於捷克的特展開幕儀式，並赴波蘭參與「華沙安全論壇」，以「重塑全球民主供應鏈」為題發表專題演說，闡述台灣將以科技實力與民主價值，成為歐洲及全球值得信賴的關鍵夥伴。

林佳龍並提到，​這幾天外交部各駐外館處陸續舉辦國慶酒會，駐奧地利代表處於國慶酒會上的一段插曲獲得國內外的肯定：我國駐奧地利大使劉玄詠臨時受邀上台指揮奧地利樂隊，在毫無排練下完成完美演出，贏得滿堂喝采，充分展現台灣「軟實力外交」的最佳典範。

林佳龍期盼以外交力量團結國家與人民，他並感謝中央與地方、企業界及全體國人，不分黨派、以各自的方式為台灣外交奉獻心力，共同拓展台灣的國際空間，讓台灣在世界舞台更加閃耀。

