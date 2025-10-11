張俊雄告別式 賴清德頒發褒揚令讚揚功在民主

游錫堃、謝長廷、蘇貞昌及高雄市長陳其邁擔任覆旗官，以黨旗覆棺，隆重送別張雄。（記者葛祐豪攝）

總統府資政、前行政院長張俊雄9月27日於家中安詳辭世，享壽87歲，今天（11日）上午10點是是高雄市立殯儀館景行廳舉行告別式，總統賴清德親自頒發褒揚令，讚揚他功在民主，由於張俊雄是虔誠的基督教教徒，賴清德引聖經說「美好的仗，你已經打過了；該跑的路程，你已經跑盡了；當守的信仰，你已經持守了!」

今天包括賴清德、前總統陳水扁及蔡英文、前副總統呂秀蓮、歷任行政院長游錫堃、謝長廷、蘇貞昌都到場，追念張俊雄對台灣自由、民主與人權發展的卓越貢獻，場片哀悽隆重。

告別式由民進黨立委賴瑞隆擔任司儀，總統賴清德親自頒發褒揚令；民進黨高雄市黨部主委黃文益擔任呈旗官，游錫堃、謝長廷、蘇貞昌及高雄市長陳其邁擔任覆旗官，以黨旗覆棺，隆重送別。

賴清德致詞時說，張俊雄是在日本時代，出生在嘉義市，一個基督長老教會的家庭，他的一生是非常虔誠、值得稱讚的基督教教徒。張俊雄自幼聰明過人，且認真打拚，在嘉義中學畢業後就考上台大法律系，畢業當年就考上律師高考且是狀元。

賴清德說，張俊雄有愛心、勇氣，他常在講「人生的價值不在得到多少，而是付出多大，施比受更加有福氣」。所以他在高雄執業時，長期關心弱勢奉獻愛心，也長期支持黨外民主運動，見證美麗島事件，軍法大審期間他挺身而出，為台灣另一位令人敬佩的高俊明來辯護，展現台灣人的勇氣。

賴清德強調，張俊雄功在民主，大學就讀期間，受到恩師彭明敏教授啟發，認為台灣人應該要追求民主，張俊雄也認為民主不可能是天上掉下來的，要靠大家齊心打拚。他自1983年開始就站在第一線，投身民主運動，在高雄連任5屆立委；在1986年民進黨創黨時，在戒嚴時期，那個會抓、會關，會失去生命的時代，他是創黨10人小組之一，後來也擔任民進黨秘書長；2000年他擔任陳水扁總統競選總部總幹事，推動政黨輪替，為台灣民主踏出非常重要的一步，堪稱是功在民主。

他稱讚，張俊雄也是功在國家，擔任過總統府秘書長、行政院副院長、行政院長，任何一個職務表現都非常傑出，在任何職務中也都提出重要的政策，在那個風雨飄搖的時代，第一次政黨輪替的時代，協助陳水扁總統，張俊雄堪稱是國家棟梁，同時也是社會安定的力量，更加帶給人民信心。

賴清德說，綜觀其一生，就如同聖經彌迦書第六章所言，「行公義、好憐憫、存謙卑的心與神同行」，他的離開是台灣的損失，今天他以民進黨黨主席身份，特別邀請三位前行政院長游錫堃、謝長廷、蘇貞昌，及陳其邁來擔任覆旗官，為張俊雄覆蓋大黨旗，感謝他創黨、建黨，為民進黨所做的一切。

賴清德最後以聖經中內容說「美好的仗，你已經打過了；該跑的路程，你已經跑盡了；當守的信仰，你已經持守了」，現在上帝會賜給你公義的冠冕，敬請你安息主懷，阿門。

總統賴清德親自頒發褒揚令給張俊雄遺孀朱阿英。（記者葛祐豪攝）

賴清德（右）慰問張俊雄遺孀朱阿英。（記者葛祐豪攝）

