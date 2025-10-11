為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴總統國慶文告提聯大2758號決議遭批評 謝志偉嗆：為中共謀台洗白

    2025/10/11 13:25 即時新聞／綜合報導
    總統賴清德昨日在雙十國慶大會發表就職第二年的國慶文告，有媒體報導質疑賴提到聯合國2758決議文，恐導致兩岸關係再掀波瀾。謝志偉批評，中國近年不斷惡意扭曲聯合國2758決議文，有媒體卻為中共謀台洗白而抹黑賴總統，是何居心？（資料照）

    總統賴清德昨日在雙十國慶大會發表就職第二年的國慶文告，有媒體報導質疑賴提到聯合國2758決議文，恐導致兩岸關係再掀波瀾。謝志偉批評，中國近年不斷惡意扭曲聯合國2758決議文，有媒體卻為中共謀台洗白而抹黑賴總統，是何居心？（資料照）

    總統賴清德昨日在雙十國慶大會發表就職第二年的國慶文告，有媒體報導質疑賴不僅說了25次台灣，還提到聯合國2758決議文，恐導致兩岸關係再掀波瀾。駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉發文批評，中國近年不斷惡意扭曲聯合國2758決議文，有媒體卻為中共謀台洗白而抹黑賴總統，是何居心？他也強調，包含美國、歐盟、英國等多國在內，都已相繼反駁中國的惡行，質疑某媒體「是不是『短視』了點？」

    謝志偉在臉書發文指出，中國近年來不斷惡意扭曲聯合國大會2758決議文，藉此作為其宣稱擁有台灣的法律戰之基礎，但謝志偉強調，這其實就是在為其武侵台灣舖路。賴總統護國有責，昨天在國慶文告上嚴正駁斥中國謀台惡行，不是剛好而已？！

    對於有媒體質疑，首次有中華民國總統在國慶文告上提到聯合國2758決議文，恐導致兩岸關係再掀波瀾，謝志偉除開嗆「是何居心？」也反批「隔壁鄰居一手拿著偽造的土地所有權狀，一手揮著西瓜刀作勢要强佔我們家世代居住的祖厝，而我們只不過對此惡鄰說：「你的刀雖然是真的，但是所有權狀卻是假的！」這樣，竟然有自認有「遠見」者出來指責我們「不知敦親睦鄰」。

    謝志偉批評，「為中共謀台洗白而抹黑賴總統，是何居心？令人好奇。」他也提到，事實上，針對中國惡意曲解「2758」這點，包括美國、歐盟、英國、加拿大、澳洲、荷蘭等都已相繼反駁中國的惡行。時間點比賴總統還早。反觀某媒體到目前還沒去批鬥他們，是不是「短視」了點？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播