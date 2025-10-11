賴總統國慶文告提聯大2758號決議遭批評 謝志偉嗆：為中共謀台洗白

總統賴清德昨日在雙十國慶大會發表就職第二年的國慶文告，有媒體報導質疑賴提到聯合國2758決議文，恐導致兩岸關係再掀波瀾。謝志偉批評，中國近年不斷惡意扭曲聯合國2758決議文，有媒體卻為中共謀台洗白而抹黑賴總統，是何居心？（資料照）

總統賴清德昨日在雙十國慶大會發表就職第二年的國慶文告，有媒體報導質疑賴不僅說了25次台灣，還提到聯合國2758決議文，恐導致兩岸關係再掀波瀾。駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉發文批評，中國近年不斷惡意扭曲聯合國2758決議文，有媒體卻為中共謀台洗白而抹黑賴總統，是何居心？他也強調，包含美國、歐盟、英國等多國在內，都已相繼反駁中國的惡行，質疑某媒體「是不是『短視』了點？」

謝志偉在臉書發文指出，中國近年來不斷惡意扭曲聯合國大會2758決議文，藉此作為其宣稱擁有台灣的法律戰之基礎，但謝志偉強調，這其實就是在為其武侵台灣舖路。賴總統護國有責，昨天在國慶文告上嚴正駁斥中國謀台惡行，不是剛好而已？！

對於有媒體質疑，首次有中華民國總統在國慶文告上提到聯合國2758決議文，恐導致兩岸關係再掀波瀾，謝志偉除開嗆「是何居心？」也反批「隔壁鄰居一手拿著偽造的土地所有權狀，一手揮著西瓜刀作勢要强佔我們家世代居住的祖厝，而我們只不過對此惡鄰說：「你的刀雖然是真的，但是所有權狀卻是假的！」這樣，竟然有自認有「遠見」者出來指責我們「不知敦親睦鄰」。

謝志偉批評，「為中共謀台洗白而抹黑賴總統，是何居心？令人好奇。」他也提到，事實上，針對中國惡意曲解「2758」這點，包括美國、歐盟、英國、加拿大、澳洲、荷蘭等都已相繼反駁中國的惡行。時間點比賴總統還早。反觀某媒體到目前還沒去批鬥他們，是不是「短視」了點？

