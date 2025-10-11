為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍黨魁選舉鬧「外來勢力」介選 沈伯洋：國民黨內部是認知戰最大受害者

    2025/10/11 09:26 記者方瑋立／台北報導
    立委沈伯洋。（資料照）

    國民黨主席候選人、前台北市長郝龍斌「仰天長嘯」自曝遭受「外來勢力」網軍攻擊，前中廣董事長趙少康今（11）日上午10時將召開記者會，正告中國勿介入國民黨主席選舉。對此，長期研究認知作戰的學者立委沈伯洋昨（10日）深夜受訪說，國民黨內部其實是認知作戰最大的受害者，因為很多中國製造的假訊息皆以藍營支持者作為投放重點，讓黨內部分政治人物不得不迎合支持者的「民意」，造成國民黨內部的「質變」。

    沈伯洋昨晚受訪說，國民黨內部其實是認知作戰最大的受害者，因為中國製造的很多假訊息或者內容農場，皆以藍營支持者作為投放的重點，而政治人物為了迎合支持者趨於極端，就會造成國民黨內部的「質變」。

    他舉例，許多中國製造的陰謀論，是綠營支持者聞所未聞的，例如某些關於前總統蔡英文身世，以及疫情的誇張假消息，如「美國製造病毒導致疫情」這類說法，都起源於中國，卻在藍營廣為傳散。

    沈伯洋說，這些陰謀論都是中國認知作戰的典型案例，卻被很大一部分人採信，又從而發展出台獨分子要消滅中華民國的論述，敵視現在的政府。

    因此，他直言，今年大罷免運動中，其實各界不斷強調的是「國民黨正常化」，因為部分國民黨政治人物，其本身與支持者都已被中國論述綁架，也因此導致本土的國民黨勢力被壓過。

    沈伯洋感嘆，然而讓國民黨本土化其實是讓台灣成為一個正常國家的過程，無奈尚未說服夠多的民眾，這是需要正視、非常重要的事情。

