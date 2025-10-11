肯定賴清德國慶演說 學者：會引發國際共鳴

賴清德總統昨（10）日在總統府府前廣場發表國慶演說，學者認為可會引發國際共鳴。（總統府提供）

賴清德總統昨（10）在國慶演說，特別提到今年9月10日是台灣解嚴天數終於超越戒嚴天數，強調台灣致力於民主；並以兩岸都是二戰的受害者，提醒中國應追求和平、反侵略，而非扭曲二戰歷史文件，對外宣稱擁有台灣主權。兩岸政策協會研究員吳瑟致認為，現實世界確實罕見民主國家間存在重大武力衝突，而都是威權國家所挑起的紛爭，從民主去連結區域和平、兩岸關係、強化國防，會引發國際的共鳴。

吳瑟致指出，這是賴清德任期中第二次的國慶演說，外界會關注台灣過去這年所遭遇的政治、經濟、社會、外部國際情勢之變化，將如何說明。他肯定賴清德確實以總統的高度，對台灣產業發展的重點、國家安全，乃至於呼籲中國善盡責任，回應的視角非常清晰。其中並一再強調的是國防支出的提升，這也是呼應國際情勢的變化。

吳分析，總統提出的重點，還包括對軍工產業的投入，強調台灣要建立非紅供應鏈，奠基於我們能夠自主發展。而「台灣之盾」（T-Dome）的提出，建立全禦式的空防，確實是亮點。或許大家會拿以色列的鐵穹來比較，但台灣面對的軍事威脅非常明確，這能為台灣的國防畫下明確的方向。

國防院戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，「台灣之盾」（T-Dome），使用Dome這個詞彙，就是延伸自以色列的鐵穹，以及美國的金穹。台灣現在面對中國東風15、東風16等彈道飛彈、東風17的高超音速飛彈、大量的長劍巡弋飛彈、無人機，構成新的防空挑戰，賴清德以三軍統帥的高度發現這些威脅，並提出解決方案，也就是技術性整合既有的愛國者三型、天弓三型，以及這次國防展出現的強弓飛彈，具有高高空、高空、中低空、超低空的防衛能力，加上中科院推出的雷射防空系統，能確保台灣空防安全、國家生存。

蘇並提及，台灣的國防預算在蔡英文總統任內開始逐步增加，從占GDP的2.5%，到明年超過3%，並將於2030年前比北約早達成5%。總統還提到，投入國防預算不只基於自我防衛需求，並能帶動經濟成長。因為台灣的許多隱形冠軍，早就參與美國的國防供應鏈，現在將其整合起來，讓國防產業進化為國防經濟，其經濟加乘效果是投入的1.8倍，等於投入100億元能帶動180億元的產值，對於就業、產業升級、技術轉移，都是良性循環。況且總統還提到要導入AI科技，讓防衛更有效率。

