    郝龍斌自曝遭「外來勢力」網軍攻擊 基進嗆：中國同路人吵糖吃

    2025/10/11 08:26 記者方瑋立／台北報導
    台灣基進黨主席王興煥（右）。（資料照，記者方瑋立攝）

    國民黨主席候選人、前台北市長郝龍斌自曝受「外來勢力」網路攻擊，前中廣董事長趙少康今天上午將召開記者會，要求中國勿介入國民黨主席選舉。台灣基進黨主席王興煥今（11）日受訪強調，國民黨若沒有「中國是台灣的境外敵對勢力」的清晰敵我意識，還將台灣與中國的關係視為內戰延續，那就只是中國同路人在吵糖吃。他批評，國民黨主席，不管誰當選，也只是中國共產黨台灣省委書記的改選。

    王興煥接受本報訪問說，郝龍斌在黨國制訂的「雙十國慶日」發文，指控境外勢力介入國民黨主席選舉。雖未明言境外是指中國，但仍讓人啼笑皆非——連國民黨主席候選人都指控中國對台滲透的嚴重性。

    他指出，台灣基進認為，郝龍斌的指控本質有二，一是賊窩窩裡反，二是自食惡果。國民黨是與境外敵對勢力中國勾結的政黨，競選黨主席的最大使命就是打倒本土政權、配合中國併吞台灣。

    王興煥指出，郝龍斌指控境外勢力，不是責怪中國干預，而是不滿自己沒被選為代理人。國民黨就是與中國勾結的內賊，黨主席選舉的刀光劍影只是賊窩內鬥，不會改變整黨皆賊的本質。

    王興煥強調，國民黨與中國勾結的滲透手法包括假民調、假訊息與網軍操作，郝龍斌如今自稱受害，不過是「自食惡果」。若他真認為台灣政治人物不應與中國勾結，就應公開表態，回答中國究竟是境外勢力、境外敵對勢力，還是不算境外？是否支持九二共識？國民黨是否應重拾反對中國共產黨的神主牌？

    王興煥也說，若以郝龍斌所舉的烏俄戰爭為例，國民黨都是親俄的烏奸；放回台灣現實，國民黨就是親中的台奸。主席選舉的紛爭，不過是一丘之貉的窩裡鬥。

    他質疑，郝龍斌若當選國民黨主席，願不願意朝野共推「境外勢力影響透明法（代理人法）」，防堵中國滲透？

