國民黨陷「境外介選」危機 吳靜怡揭假民調、假帳號、假人臉三重幻術

國民黨主席選戰延燒，前台北市長郝龍斌自曝遭「外來勢力攻擊」，吳靜怡指出，張亞中也踢爆在網路上有大量「數字人」集中攻擊特定候選人、吹捧另一位參選人，她質疑是來自中國的AI生成系統，並指國民黨主席選舉深陷「境外介選」危機！（圖擷自臉書）

國民黨主席選戰延燒，前台北市長郝龍斌自曝遭「外來勢力攻擊」，媒體人吳靜怡對此發文表示，除了郝龍斌，張亞中也踢爆在網路上有大量「數字人」集中攻擊特定候選人、吹捧另一位參選人，她質疑是來自中國的AI生成系統，並指國民黨主席選舉深陷「境外介選」危機！她也形容，國民黨主席選舉面臨「假民調、假帳號、假人臉」三重幻術，當「演算法」取代黨員意志，國民黨的主權還掌握在誰手上？

吳靜怡在臉書發文指出，國民黨主席參選人郝龍斌公開揭露，他在競選過程中遭受「超越1450戰力」、總統級選戰的網軍攻擊，這些帳號大量散播假民調、假新聞、假影片，連語句節奏、投放時段都能搭配選戰節奏精準到秒。郝龍斌懷疑，這不只是黨內鬥爭，而是境外勢力介入藍營選戰的系統性操作，他更指出，有「太多境外勢力」參與，若沒有外部資金與技術支援，根本難以形成這樣的火力網。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡表示，另外一位參選人張亞中，更提出一份具體聲明，他發現至少十多個數字人頻道、上百支影片，使用相同模板、相似語氣、同樣立場，集中攻擊特定候選人、吹捧另一位參選人，這些虛擬主播來自中國的AI生成系統，口音、背景、配樂幾乎一模一樣。

吳靜怡分析，他們提出的警訊，告訴大家這已不是單純的假訊息，而是「AI滲透式輿論工程」利用演算法與深度合成，打造出「假人說真話」的幻象，讓黨員在不知不覺間被塑造情緒、改寫認知。

吳靜怡直言，假民調塑造從眾效應、假帳號放大分裂聲音、假人臉用話術製造信任假象，這一切，都指向未來嚴重的問題，當演算法取代黨員意志，國民黨的主權，還掌握在誰的手上？

吳靜怡強調，這次國民黨能不能守住政黨的獨立性與民主的真實性？又或者，國民黨願不願意正視，長期以來境外網軍側翼大量影響台灣的民主？她也直言，更可惡的就是詐欺，詐騙台灣的人民。

吳靜怡認為，台灣若要應對這些規模性的境外勢力干預，必須有強化資訊流向監測、平台責任機制、資安體系與民主保障機制，民主競爭需要公平，公平的前提是需要管制！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法