學者稱大法官不擾亂政局更和諧 林智群提3點打臉：院之間直接互毆

藍白修法提高司法院大法官評議門檻至10人，又兩度封殺人事案，導致目前僅8位大法官的憲法法庭實質癱瘓。有大法官認為不得以違憲方式自我擴權，恣意行使大法官職權，也有大法官指出，若憲訴法有缺漏或違憲疑義，不應受拘束。（資料照）

憲法法庭因藍白亂修法實質癱瘓，近日有大法官發聲明並引發不同意見，政大法律學系副教授廖元豪在社群發文評論此事時稱「大法官停止擴權、正視並尊重其他憲政機關的權力，是回歸憲政、解決憲政僵局的開始」、「少了自己的參與和擾亂，政局反而變得更加和諧、有序」，律師林智群對此批評，「憲法機關彼此間產生權力衝突，就是由憲法法庭當裁判，判斷誰對誰錯，現在憲法法庭癱瘓，院跟院之間就是直接互毆，哪來和諧可言？」

司法院現有8位大法官，因人數不足憲訴法新制需至少有10位大法官評議的門檻，導致憲法法庭出現實質癱瘓情形。不過近日大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美3人指出，恪遵憲法，守護憲法秩序，不得以違憲方式自我擴權，恣意行使大法官職權。但代理院長的大法官謝銘洋、大法官陳忠五、呂太郎和尤伯祥4人在兩釋憲案直指「立院不能掏空憲法解釋權」、「若憲訴法有缺漏或違憲疑義，不應受拘束」。大法官間對憲訴法新法的看法南轅北轍。

廖元豪在社群發文評論時宣稱，「這次三位大法官聯名發表聲明，而且還是史上頭一遭沒有透過司法院發布，代表對院方的不信任，也不願給院方任何出手阻撓的空間和機會」。

廖元豪也提到，「大法官停止擴權、正視並尊重其他憲政機關的權力，是回歸憲政、解決憲政僵局的開始。要不了多久，大法官們就會發現，少了自己的參與和擾亂，政局反而變得更加和諧、有序。望未來的大法官也能引以為戒，不要重蹈這屆大法官的覆轍」。

林智群對此發文質疑，「廖元豪老師竟然認爲大法官應該尊重其他憲法機關的權力，然後沒了憲法法庭，政局會變得更和諧？」他對此提出3點回應，包含「藍白主導的立法院都沒尊重其他憲法機關（憲法法庭、監察院甚至行政院）了，大法官還要尊重他們什麼？」、「憲法法庭的工作就是審查立法院立法有沒有違憲，還尊重什麼立法院權力？如果大法官要尊重的話，是不是都不能宣告立法院立的法律違憲？莫名其妙！」

林智群也說，「沒有憲法法庭，就是院與院之間硬碰硬，行政院掌握資源跟權力更大，就可以肆無忌憚了，淪為弱肉強食的情形，廖老師竟然覺得政局會更和諧？」

林智群也質疑，「如果現在行政院長都不副署立法院通過的法案，立法院能怎麼辦？藍白又不敢倒閣，行政院長根本無敵，你能怎麼辦？」、「憲法機關彼此間產生權力衝突，就是由憲法法庭當裁判，判斷誰對誰錯，現在憲法法庭癱瘓，院跟院之間就是直接互毆，哪來和諧可言？」

