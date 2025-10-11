藍營黨魁之爭爆中國介選 專家：受害才知認知戰威力

台灣安保協會副秘書長、黑熊學院共同創辦人暨首席顧問何澄輝。（資料照，記者方瑋立攝）

國民黨主席選戰延燒，前台北市長郝龍斌自曝遭「外來勢力攻擊」，黨內大老趙少康今天上午將召開記者會正告中國勿介入選舉。台灣安保協會副秘書長、黑熊學院首席顧問何澄輝受訪說，利用資訊戰或混合戰進行認知操控介入選舉，正是中國、俄羅斯長期慣用的伎倆，郝龍斌的指控「有跡可循」，只是現在自己成為受害目標，才真正感受到認知戰的威力。

何澄輝長期耕耘認知作戰及資訊戰領域議題，他受訪說，這類操控早已不限於正式選舉，中國、俄羅斯等國長期介入他國政治議程，手法包括假訊息、假民調、假帳號與輿情推播。近年不僅台灣選舉受影響，連日本與韓國也都出現中國活動的痕跡。他說，郝龍斌的懷疑其實有跡可循，但具體如何仍需要分析資料和個案。

請繼續往下閱讀...

針對郝提到外來勢力網軍攻擊與境外網址，何澄輝分析，這正是資訊操控的典型特徵，但操控者可能並非直接來自中國，也可能來自同黨人士自己找的行銷公司。他指出，中國近年這類操作通常會「過一手」，由外圍組織或民間公司進行，看似民間行動，實際上資金與指令多半來自中國情資單位、統戰部或宣傳部，行跡更為隱密，不太會直接出面。

他並指出，郝自己被攻擊才驚覺網軍認知作戰存在的反應，其實透露出其長期的雙重標準，過去政府或其他政黨被攻擊時，國民黨曾以「言論自由」掩護，等自己成為受害人才發現原來是真的，也會害到自己，這就是短視且忽略制度的惡果。

何澄輝強調，他過去推動「代理人法」的重點就是「揭露」，假民調與假帳號等「輿情操控」技術，多是商業行銷手法的變形，現行法律已經規定商業業配要標示贊助，同理「政治業配」也應揭櫫於世。

何澄輝說，倘若缺乏相關機制，就容易造成民主被滲透，郝現在的困擾其實就是來自無法揭露幕後操作者的金流和資訊來源。唯有正視民主制度以及所有政黨、不分大小選舉都可能受到的威脅，全面性推動陽光制度，才有可能恢復郝龍斌認為的公平競爭。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法