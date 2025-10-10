國台辦批賴總統國慶演說 陸委會嗆：毫無新意制式反應

今天（10日）雙十國慶，總統賴清德發表上任後第二次國慶演說。（記者陳逸寬攝）

總統賴清德發表雙十國慶演說，喊話中國體現大國責任，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，放棄武力改變台海，中國國台辦跳腳回擊。對此，陸委會呼籲，中共應放棄僵化的政治思維與對台複合性施壓等負面行徑，理性面對台灣主流民意。

國台辦發言人陳斌華表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，這是真正的台海現狀」。只有堅持「一個中國原則」和「九二共識」，台海和平穩定才有切實保障，而賴清德講話中，頑固堅持「台獨」立場，歪曲二戰歷史和聯大第2758號決議，妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」、擴軍備戰。其所言所行只會破壞台海和平穩定，加劇台海緊張局勢，加重台灣民眾負擔。

請繼續往下閱讀...

針對國台辦以毫無新意的制式反應，恣意批評賴總統「國慶演說」破壞台海穩定，陸委會晚間予以嚴正駁斥。陸委會強調，賴總統於國慶談話中明確指出，台灣面對世界變局，已更加堅定自我防衛的決心，並採取維護國家主權與確保台灣永續繁榮的必要作為，期待中方體現大國責任，共同維護印太和平穩定。

陸委會表示，台灣主流民意反對抺煞我國家主權地位的所謂「九二共識」，1971年的聯大第2758號決議全文未提「中華民國」或「台灣」，更無涉台灣主權歸屬的認定，台灣自始從未被中華人民共和國統治，兩岸互不隸屬才是客觀事實及台海現狀。

陸委會說明，賴總統的演說內容是基於客觀事實，展現對維持區域和平穩定的負責態度，而台灣的去年的經濟成長率為亞洲四小龍之首，同時也超越了中國，如此亮眼的經濟表現，充分展現出台灣經濟的韌性。

陸委會說，反觀中共藉由軍武擴張，不斷在東海、台海、南海製造事端，成為印太區域的麻煩製造者。中國不斷以經濟脅迫、軍機艦擾台等手段恫嚇台灣民眾，不僅無助於中國大陸不斷持續惡化的經濟，也讓兩岸民心越走越遠。

陸委會指出，兩岸關係良性發展是雙方共同的責任，呼籲中共應放棄僵化的政治思維與對台複合性施壓等負面行徑，理性面對台灣主流民意，與我合法民選政府透過不設前提的溝通對話，共同承擔維護臺海和平穩定與區域安全繁榮的責任。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法