賴清德拋「AI 新十大建設」 基隆議長童子瑋：改變自己把握機會

賴清德總統國慶演說提出「變動的年代，也是機會的年代！」基隆議長童子瑋對此深表認同。（圖為基隆市議長童子瑋提供）

賴清德總統今天（10日）於國慶演說中提出「變動的年代，也是機會的年代！」並拋出要推動「AI新十大建設」，基隆議長童子瑋對此深表認同，他強調「改變自己，就是把握機會！」，認為全球經貿局勢的變遷與AI時代的來臨，雖帶來挑戰，但同時也蘊含許多新機會。

賴清德總統今天（10日）於國慶演說中，提到打造護國群山，厚植台灣產業實力。因應數位化時代的來臨，要推動「AI新十大建設」，除了讓台灣成為全球前五大的算力中心，也要積極投入量子科技、矽光子與機器人等三大關鍵技術的研發，協助百工百業導入AI工具，並且推動AI在各領域的應用，讓台灣邁向全面智慧化的時代，更繼續在全球科技發展上，站穩領先地位。

童子瑋指出，賴總統在演說中提到，中央未來將透過招商引資與公私協力，鼓勵民間資金投入公共建設、擴大建設經費規模，同時在不同領域深化與友盟國家的合作，並推動「AI 新十大建設」。童子瑋認為，這種政策優先的思維，對企業、建設與國人而言，皆能帶來實質的發展與好處。

童子瑋說明，他更關注的是，這些機會裡是否有基隆的角色、能否爭取更多資源，以及有哪些是市政府可以做、但還有加強與改善空間的地方。他指出，近幾個月以來，已陸續將擔任議長以來的思考與觀察提出討論，從捷運方案、市府體制，到太平青鳥、三連棟與東岸高架的議題，都是他認為「改變與機會」的具體展現。

他的想法就是帶動願景的討論，讓基隆能有更多火花與思維，因為只有不斷求新求變，城市才能把握發展的關鍵時刻，市民也才能擁有更幸福的生活。

童子瑋最後表示，「台灣加油！中華民國加油！」並期許新的一年，民眾一起改變自己、努力成長，讓每一位市民都能生活得更快樂、更幸福。

