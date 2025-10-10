為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴清德拋「AI 新十大建設」 基隆議長童子瑋：改變自己把握機會

    2025/10/10 21:36 記者俞肇福／基隆報導
    賴清德總統國慶演說提出「變動的年代，也是機會的年代！」基隆議長童子瑋對此深表認同。（圖為基隆市議長童子瑋提供）

    賴清德總統國慶演說提出「變動的年代，也是機會的年代！」基隆議長童子瑋對此深表認同。（圖為基隆市議長童子瑋提供）

    賴清德總統今天（10日）於國慶演說中提出「變動的年代，也是機會的年代！」並拋出要推動「AI新十大建設」，基隆議長童子瑋對此深表認同，他強調「改變自己，就是把握機會！」，認為全球經貿局勢的變遷與AI時代的來臨，雖帶來挑戰，但同時也蘊含許多新機會。

    賴清德總統今天（10日）於國慶演說中，提到打造護國群山，厚植台灣產業實力。因應數位化時代的來臨，要推動「AI新十大建設」，除了讓台灣成為全球前五大的算力中心，也要積極投入量子科技、矽光子與機器人等三大關鍵技術的研發，協助百工百業導入AI工具，並且推動AI在各領域的應用，讓台灣邁向全面智慧化的時代，更繼續在全球科技發展上，站穩領先地位。

    童子瑋指出，賴總統在演說中提到，中央未來將透過招商引資與公私協力，鼓勵民間資金投入公共建設、擴大建設經費規模，同時在不同領域深化與友盟國家的合作，並推動「AI 新十大建設」。童子瑋認為，這種政策優先的思維，對企業、建設與國人而言，皆能帶來實質的發展與好處。

    童子瑋說明，他更關注的是，這些機會裡是否有基隆的角色、能否爭取更多資源，以及有哪些是市政府可以做、但還有加強與改善空間的地方。他指出，近幾個月以來，已陸續將擔任議長以來的思考與觀察提出討論，從捷運方案、市府體制，到太平青鳥、三連棟與東岸高架的議題，都是他認為「改變與機會」的具體展現。

    他的想法就是帶動願景的討論，讓基隆能有更多火花與思維，因為只有不斷求新求變，城市才能把握發展的關鍵時刻，市民也才能擁有更幸福的生活。

    童子瑋最後表示，「台灣加油！中華民國加油！」並期許新的一年，民眾一起改變自己、努力成長，讓每一位市民都能生活得更快樂、更幸福。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播