第一屆台北德國會議登場 盼拓展區域理解、促進深度對話

第一屆台北德國會議10日在台北艾麗酒店正式登場。（台德民間論壇提供）

第一屆台北德國會議（Taipei Germany Conference）今（10）日在台北艾麗酒店正式登場，由前歐洲議會議員包瑞翰開場發表專題演講。台德民間論壇主席林敏聰表示，台北德國會議旨在拓展區域理解並促進對全球挑戰的深度對話。

台德民間論壇聯合主席林敏聰在開場致詞中表示，台北德國會議的靈感源自他去年12月參與的柏林台灣研討會，並延續「雙邊有意義的交流」精神，匯聚學者、媒體與政策專家，旨在拓展區域理解並促進對全球挑戰的深度對話。

林敏聰指出，本次會議討論聚焦三大核心議題，分別為「德國與歐洲」，從歷史脈絡到當前政策，探討歐洲在全球秩序中的角色；「移民：挑戰與機遇」，分析多元文化融合與人口結構變遷對社會的影響；「理念相近國家的經濟合作」，深化台德關係，探索科技、產業與市場合作的潛力。

台德民間論壇共同主席、前歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）在開場發表公開專題演講《地緣政治變局與全球新視野的崛起》，深入剖析國際局勢與歐洲角色，並提出台灣在全球民主網絡中的定位與機會。

主辦方指出，台北德國會議邀集各界重要人士，包含台德民間論壇成員，如綠黨籍德國聯邦國會議員、台灣友好小組主席Dr. Till Steffen，還有邀請德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺（Dr. Eva Langerbeck），作家白德瀚（Klaus Bardenhagen）、台大歷史學系教授花亦芬、清華大學研究發展處當代中國研究中心主任沈秀華等講者。

主辦方強調，會議不僅要辨識問題，更要提出具體解方，並將理念轉化為行動，台北德國會議與日前舉行的第二屆台德民間論壇相互連結，將進一步鞏固雙邊交流平台，並展現台灣在國際社會積極參與與分享經驗的堅定承諾，未來台灣與德國將持續在學術、產業及政策領域攜手合作，深化雙方交流與理解。

