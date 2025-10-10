為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    出席張榮味餐會支持者高喊「凍蒜」 郝龍斌拍胸脯：有信心當選

    2025/10/10 20:44 記者李文德／雲林報導
    郝龍斌（右２）喊話「有信心當選黨主席」。（記者李文德攝）

    郝龍斌（右２）喊話「有信心當選黨主席」。（記者李文德攝）

    國民黨主席選舉18日就要投票，候選人郝龍斌今晚（10日）日應雲林縣前縣長張榮味邀請，到虎尾參加雙十聯誼餐會，他看到眾多支持者，上台拍胸脯說，「有信心當選黨主席」。

    餐會在虎尾世界餐廳舉辦，張榮味以雙十國慶聯誼餐會席開70桌，以便當會形式舉辦，邀請縣內藍營人士出席，更力挺郝龍斌擔任黨主席。晚上7點左右眾人高喊「郝龍斌凍蒜」，郝龍斌上台向支持者發表長達12分鐘演說。

    「看到眾多人相挺，絕對有信心能夠當選」，郝龍斌首先談到為何會和張榮味結識，擔任環保署長時，張榮味全力協助將北部SARS醫療廢棄物處置妥善，更被張榮味「這是全國的事」一席話感動，因此相識多年。

    郝龍斌說，感謝張前縣長全力支持他參選黨主席，也希望未來能夠有張前縣長的領導力及知人善任的能力，當選後也要倚重他的能力。自己做過台北市長，也擔任過副黨主席，很多人都說這次要選有戰力的主席，因此，戰力並不是很會講話，而是團結的戰力，而自己更是有執行力。

    郝龍斌說，日前電子媒體辦辯論他未出席，被罵「怯戰」，他只是不想和自己黨內同志惡言相向，未來黨主席要團結、執行力，讓未來藍營2026、2028爭取勝利，拿下執政權。而大家一直講藍白合，但藍白合前提，便是國民黨要堅強，所以未來當選後，一定會把各縣市優秀人才選出來代表出戰，讓在野形式極大化，2026將循著雲林勝利的模式，2028重返執政。

    郝龍斌今晚出席雲林雙十聯誼餐會，盼地方藍營成員可以支持他。（記者李文德攝）

    郝龍斌今晚出席雲林雙十聯誼餐會，盼地方藍營成員可以支持他。（記者李文德攝）

    郝龍斌今晚出席雲林雙十聯誼餐會，盼地方藍營成員可以支持他。（記者李文德攝）

    郝龍斌今晚出席雲林雙十聯誼餐會，盼地方藍營成員可以支持他。（記者李文德攝）

