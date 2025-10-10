國慶甜度超標！賴清德與夫人牽手進場 手指愛心放閃超搶鏡

總統賴清德與夫人吳玫如並肩揮舞國旗、笑容滿面，賴清德還向台下逗趣地比出「手指愛心」。（記者塗建榮攝）

雙十國慶大會今天（10日）盛大舉行，總統賴清德與夫人吳玫如牽手步入會場，觀禮時也並肩揮舞國旗、笑容滿面，賴還逗趣地比出「手指愛心」，溫馨互動成為全場鏡頭追逐焦點。

今年國慶大會，國內政要雲集。其中最受矚目的畫面之一，莫過於賴清德與吳玫如，以及立法院長韓國瑜與夫人李佳芬兩對伉儷比鄰而坐。不過，兩位夫人在活動期間的互動並不多。

賴清德身著一套深藍西裝，繫著「紫色領帶」，吳玫如則以淡雅的粉色上衣、搭配黑色魚尾中裙現身。兩人牽手進場，也貼心引導吳玫如先入坐，展現紳士的一面；觀禮時，兩人也並肩揮舞國旗，賴清德更逗趣地向台下比出手指愛心。

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪表示，賴總統一向的穿搭風格都是穩重、舒適為主，她鼓勵賴每次重要場合時，選擇服裝也是一個行銷台灣很好的機會，可以更勇敢嘗試一點，但賴的穿著一向都非常合規，也非常符合他溫文的氣質。

此外，副總統蕭美琴今天一襲黑色褲裝，搭配印有台灣地圖的絲巾，造型同樣吸睛。吳思瑤透露，蕭再度與設計師簡君嫄合作，更讓大家眼睛一亮的是，所配戴胸針是台灣常見的大花咸豐草，象徵台灣人的堅韌性格，雖然看起來很樸實簡約，但在細節中仍極富巧思，充滿深刻、多元的意涵，非常符合蕭美琴的穿搭。

吳思瑤說，蕭美琴平時偏好舒適、自在的穿著，今天服裝所使用布料，是台灣開發的機能布，這也代表台灣在紡織產業上，可以讓國際看到台灣的亮眼及設計能量。

雙十國慶大會今天（10日）盛大舉行，總統賴清德與夫人吳玫如牽手步入會場。（記者陳逸寬攝）

副總統蕭美琴今天一襲黑色褲裝，搭配綠色圖騰襯衫，造型極富巧思。（記者陳逸寬攝）

