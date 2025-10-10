為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    賴清德喊話體現大國責任、放棄武力改變台海 中國國台辦跳腳

    2025/10/10 20:20 記者鍾麗華／台北報導
    總統賴清德今天發表雙十國慶演說。（記者塗建榮攝）

    總統賴清德今天發表雙十國慶演說。（記者塗建榮攝）

    總統賴清德今（10日）發表國慶演說，其中兩岸論述篇幅相較去年縮短，不過，仍喊話中國體現大國責任，放棄武力改變台海。中國台辦跳腳，「不管賴清德說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國一部分的歷史和法理事實，改變不了台灣屬於中國的國際社會共識，阻擋不了中國終將統一、也必將統一的歷史大勢」。

    總統賴清德的國慶大會演說，兩岸議題備受矚目。他提到，今年是二戰終戰80週年，二戰歷史殷鑑不遠，當年侵略者的野心，造成生靈塗炭，而當前威權主義持續擴張，國際秩序又遭遇嚴峻挑戰，台海、東海、南海的區域秩序，乃至於整個第一島鏈的安全，都正受到嚴重的威脅。

    總統表示，期待中國體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定。

    不過，國台辦發言人陳斌華晚間表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，這是真正的台海現狀」。只有堅持「一個中國原則」和「九二共識」，台海和平穩定才有切實保障，台灣同胞才能有好生活，台灣經濟才能借由兩岸經濟合作、融合發展獲得更大空間和確定性。反之，背離一個中國原則，否認九二共識，推進「台獨」分裂，台海形勢就會緊張動盪，台灣經濟和民眾切身利益就會嚴重受損。

    陳斌華稱，賴清德今天的講話中，頑固堅持「台獨」立場，渲染中國威脅，鼓噪「民主對抗威權」，歪曲二戰歷史和聯大第2758號決議，妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」、擴軍備戰。其所言所行只會破壞台海和平穩定，加劇台海緊張局勢，加重台灣民眾負擔，葬送台灣經濟命脈和發展前景，給台灣社會帶來災難。

