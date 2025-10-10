總統打造「台灣之盾」中國批戰爭製造者 外交部反嗆：正視歷史事實

總統賴清德10日上午發表上任第二次的國慶演說，遭中國外交部發言人批評「戰爭製造者」。（記者塗建榮攝）

總統賴清德今（10）日上午發表上任第二次的國慶演說，提出將加速打造「台灣之盾」，遭中國外交部發言人批評「戰爭製造者」。對此，我國外交部發言人蕭光偉重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬是國際公認的事實，呼籲北京當局正視歷史事實。

針對總統賴清德的國慶演說，中國外交部發言人郭嘉昆稱「顛倒黑白」、「混淆視聽」，老調重彈兜售台獨，並批評賴清德為「麻煩製造者」、「戰爭製造者」。

請繼續往下閱讀...

蕭光偉今晚回應嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬，是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民向來的堅定共識。

蕭光偉強調，二戰結束後具國際法效力的「舊金山和約」取代「開羅宣言」及「波茲坦公告」等政治聲明，該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國從未一日統治過台灣，更無權在國際社會上代表台灣。

蕭光偉呼籲，北京當局應正視歷史事實，停止扭曲史實，尤其利用所謂3個「80週年」藉機進行統戰與法律戰，意圖否定台灣主權地位，並誤導國際視聽。外交部強烈反對中國不斷惡意扭曲聯合國大會第2758號決議，企圖以此迫使國際接受其謬論，將台灣排除在聯合國體系之外；然而眾所周知，該決議僅處理中國在聯合國的代表權，全文隻字未提台灣，更未涉及台灣地位，遑論授權中國代表台灣。

蕭光偉表示，中國應展現大國應有的負責任態度，理性認清發動侵略為國際社會帶來的災難，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，也停止可能導致兩岸對立升高的惡意攻訐，放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同努力維護台海及印太和平穩定，創造人民更多福祉。

蕭光偉也呼籲國際社會，拒絕中國脅迫，肆意惡意扭曲該決議內容，支持並正視台灣在國際社會應有的地位與貢獻。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法