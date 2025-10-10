為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    總統打造「台灣之盾」中國批戰爭製造者 外交部反嗆：正視歷史事實

    2025/10/10 20:09 記者黃靖媗／台北報導
    總統賴清德10日上午發表上任第二次的國慶演說，遭中國外交部發言人批評「戰爭製造者」。（記者塗建榮攝）

    總統賴清德10日上午發表上任第二次的國慶演說，遭中國外交部發言人批評「戰爭製造者」。（記者塗建榮攝）

    總統賴清德今（10）日上午發表上任第二次的國慶演說，提出將加速打造「台灣之盾」，遭中國外交部發言人批評「戰爭製造者」。對此，我國外交部發言人蕭光偉重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬是國際公認的事實，呼籲北京當局正視歷史事實。

    針對總統賴清德的國慶演說，中國外交部發言人郭嘉昆稱「顛倒黑白」、「混淆視聽」，老調重彈兜售台獨，並批評賴清德為「麻煩製造者」、「戰爭製造者」。

    蕭光偉今晚回應嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬，是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民向來的堅定共識。

    蕭光偉強調，二戰結束後具國際法效力的「舊金山和約」取代「開羅宣言」及「波茲坦公告」等政治聲明，該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國從未一日統治過台灣，更無權在國際社會上代表台灣。

    蕭光偉呼籲，北京當局應正視歷史事實，停止扭曲史實，尤其利用所謂3個「80週年」藉機進行統戰與法律戰，意圖否定台灣主權地位，並誤導國際視聽。外交部強烈反對中國不斷惡意扭曲聯合國大會第2758號決議，企圖以此迫使國際接受其謬論，將台灣排除在聯合國體系之外；然而眾所周知，該決議僅處理中國在聯合國的代表權，全文隻字未提台灣，更未涉及台灣地位，遑論授權中國代表台灣。

    蕭光偉表示，中國應展現大國應有的負責任態度，理性認清發動侵略為國際社會帶來的災難，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，也停止可能導致兩岸對立升高的惡意攻訐，放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同努力維護台海及印太和平穩定，創造人民更多福祉。

    蕭光偉也呼籲國際社會，拒絕中國脅迫，肆意惡意扭曲該決議內容，支持並正視台灣在國際社會應有的地位與貢獻。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播