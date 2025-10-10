為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨主席選舉》 郝龍斌雲林餐會 張家班成員出席

    2025/10/10 19:44 記者李文德／雲林報導
    雲林張家班成員出席餐會。（記者李文德攝）

    雲林張家班成員出席餐會。（記者李文德攝）

    國民黨主席選舉18日投票，黨主席候選人郝龍斌今（10日）晚間受雲林縣前縣長張榮味邀請，到虎尾參加雙十聯誼餐會。郝龍斌表示，與張前縣長建立多年的友誼，趁此次參加餐會，也盼得到雲林鄉親支持。

    今晚餐會在虎尾世界餐廳舉辦，由張榮味以雙十國慶聯誼餐會，邀請國民黨雲林縣黨部成員、黨代表，地方鄉鎮長及農會幹部等人參與，更是特地邀請郝龍斌南下參與餐會。

    包括張榮味、雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、台中市政府參議張鎔麒等雲林張家班成員都到場參與。

    張榮味表示，今天共席開70桌，以便當會形式舉辦國慶聯誼會，與會來賓包含農會幹部、鄉鎮長及企業界，此行更是要力挺郝龍斌，雖然國民黨6名黨魁候選人都很優秀，不過目前國民黨需要穩定的力量，而郝龍斌就是適合的人選，因為他能力好、修養好，因此值得支持。

    張麗善表示，此次選舉有6位傑出的人才，此次黨主席選舉過後，也希望大家能夠團結一致，不要有任何的分裂，目標鎖定「重返執政」，而郝龍斌資歷豐富，也了解民間疾苦，因此非常支持他。

    面對記者詢問「張家班都全員出動」，張麗善表示，這次家族公開動員力挺，「我們家就是團結一致，也對國民黨忠貞不二」，黨主席選舉我們大家有志一同認為郝龍斌是最適合的人選。

    晚間7點郝龍斌到場，先一一和黨員握手致意。郝龍斌表示，他當環保署長時，張榮味前縣長勇於承擔，將SARS醫療廢棄物協助處理，這種情義相挺，也建立多年的友誼，而張麗善縣長更是全國15個藍營縣市首長，首個表態支持他，因此對於張榮味、張麗善等人表達感謝，也趁此次參加餐會，也盼得到雲林鄉親支持。

    郝龍斌受邀出席雲林餐會，也盼得到雲林鄉親支持。（記者李文德攝）

    郝龍斌受邀出席雲林餐會，也盼得到雲林鄉親支持。（記者李文德攝）

    雲林張家班成員出席餐會。（記者李文德攝）

    雲林張家班成員出席餐會。（記者李文德攝）

