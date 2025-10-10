為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國慶酒會賴清德大推外賓喝剝皮辣椒雞湯 林佳龍夫妻甜蜜餵食曬恩愛

    2025/10/10 19:02 記者黃靖媗／台北報導
    總統賴清德出席國慶酒會，引領外賓品嘗台灣美食。（記者廖振輝攝）

    外交部今晚（10日）於台北賓館舉辦國慶酒會。總統賴清德與友邦聖露西亞總督查爾斯（H.E. Sir Cyril Errol Melchiades Charles GCSL, GCMG）、貝里斯總督察芙拉（H.E. Dame Froyla Tzalam）及巴拉圭眾議長拉多雷（Raúl Latorre）一同享用「搖滾牛冰淇淋」，大讚冰淇淋每種口味「都好吃」。

    賴清德先後到「雙月食品社」與「暖潮」，在雙月食品社吃了油飯與阿甘剝皮辣椒雞腿湯，向外賓大力推銷雞湯。一到「搖滾牛冰淇淋」攤位前，賴清德也連忙將各種口味的冰淇淋遞給2名邦交國總督與巴拉圭議長。賴清德大讚，每種口味都好吃，他在來之前就有了解每位賓客喜歡什麼口味，替他們挑選口味，像是聖露西亞總督查爾斯喜歡茶，他挑選了「冷凍翠玉烏龍鮮奶冰淇淋」。

    外交部長林佳龍則與夫人廖婉如一同品嚐「小鵲幸」紅豆餅，甜蜜餵了廖婉如一口，大讚「真的很好吃！」

    今年國慶酒會飲食部分，有「雙月食品社」的阿甘剝皮辣椒雞腿湯、油飯、愛恨椒芝麵等；「暖潮」的煙燻手撕豬、人生五味等；花蓮原住民無菜單料理「慕名私房料理」的洄瀾鬼頭刀鮮魚塊等；新竹從三輪車起家的「小鵲幸」的鐵觀音珍珠奶茶紅豆餅、東方美人茶艾草粄；使用台灣在地頂級食材的「搖滾牛冰淇淋」；飲品方面則有「禾樂精釀」、「赫曼咖啡」。

    表演節目方面，有由極至體能舞蹈團、創造焦點劇團演出的《無限 台灣》，與展現如晶體般絕美造型變化的《動能．微晶》雙人舞演出，以及網紅綾小路與Artistar樂團以管弦樂五重奏，詮釋韋瓦第四季小提琴協奏曲《夏》及搖滾版《卡農》等經典、自創曲目。

    外交部指出，今年共計212名外賓出席我國慶慶典，包含慶賀團外賓138人，與友邦及非邦交國家的駐台官員74人。

    外交部長林佳龍則與夫人廖婉如一同品嚐「小鵲幸」紅豆餅，甜蜜餵食。（記者廖振輝攝）

    「小鵲幸」紅豆餅上面特別烙上TEAM TAIWAN字樣。（記者廖振輝攝）

    「小鵲幸」紅豆餅上面烙有TEAM TAIWAN字樣。（記者廖振輝攝）

