自打臉！館長酸國慶是「藝人消失日」舊文被挖出 結果自己消失了

館長陳之漢。（資料照）

今日是一年一度國慶日，網紅館長陳之漢的臉書直到晚間仍一片寂靜，與他在中共九三閱兵當天的活躍形成強烈對比。2022年館長的臉書舊文曾嘲諷藝人，稱國慶日就是「藝人消失日」，該文今日也被網友朝聖表示：「結果自己消失了，可憐喔。」

曾任國會助理、筆名「A濫」的部落客林雅強，昨日在臉書發文，挖出多篇館長過去在國慶日批評親中藝人的臉書貼文。2019年時，館長曾貼出中華民國國旗照片，希望藝人能將相同照片PO上微博，他還說：「我保證沒人敢PO你信不信？」

2022年10月9日晚間，館長還發文「大家好，明天大家知道是甚麼節日嗎？」最後自答「藝人消失節！！！」該篇諷刺藝人為了賺錢不敢慶祝國慶日的發文，獲得了超過1萬人點讚。林雅強也諷刺，希望館長明天不會也跟著消失。

然而，今日國慶典禮一早盛大舉行，但直到典禮結束，甚至到晚間，館長臉書都一片死寂，當初貼文下方也被網友「朝聖」，留言：「結果自己消失了，可憐喔」、「你也消失節」、「怎麼今天陳之漢自己消失了」、「你知道今天是什麼日子嗎」、「館長消失節」。

中國今年9月3日舉行抗日戰爭勝利80週年大閱兵，館長特地早起開直播，轉播《央視》畫面與觀眾一同觀看中國閱兵典禮。當天直播時館長也難得一改過去背心、T恤的穿衣風格，而是特別打理，穿上一件灰色的POLO衫，顯得正式不少。相比之下，今日台灣國慶日，並舉行國慶典禮，直到典禮結束，館長臉書都一片死寂，令不少網友心寒。

