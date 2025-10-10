2026可能適用！內政部修法 候選人須具結未領中國護照、無他國戶籍

內政部昨天正式預告修正「公職人員選舉罷免法施行細則」，要求候選人登記申請調查表時，應具結未在大陸地區設有戶籍與領用大陸地區護照，以及不具其他國家國籍，且相關結果須刊登選舉公報。（資料照）

內政部今年初查出全台有5名村里長具有中國籍身分，為落實「兩岸人民關係條例」單一戶籍規定，陸委會、內政部今年7月曾拜會中選會研議修法。內政部昨天正式預告修正「公職人員選舉罷免法施行細則」，要求候選人登記申請調查表時，應具結未在大陸地區設有戶籍與領用大陸地區護照，以及不具其他國家國籍，且相關結果須刊登選舉公報。

內政部昨天預告修正「公職人員選舉罷免法施行細則」，草案第15條增列候選人登記申請調查表應包括未在大陸地區設有戶籍與領用大陸地區護照，及不具其他國家國籍之具結情形，候選人具結情形並刊登選舉公報之規定。若經20日預告期滿無外界意見，預計2026地方選舉將可能適用。

在修法說明部分，內政部解釋，依「國籍法」第20條第1項及第4項規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職。中華民國國民兼具外國國籍者，擬任民選公職人員時，應於就職前辦理放棄外國國籍，並於就職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。

內政部指出，依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第9條之1第1項、第2項規定及陸委會114年4月16日陸法字第1140400361號令，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照；違反者，喪失台灣地區人民身分及其在台灣地區選舉、擔任公職權利。而「設有戶籍」指的是持有大陸地區居民身分證及定居證，申請登記為候選人者都應知悉相關規定。

內政部說明，參選公職意謂有取得政權、參與分配國家資源的可能，相關人等當選就職後，對國家即負有高度忠誠義務，因此候選人是否在大陸地區設有戶籍、領用大陸地區護照，以及中華民國以外國籍的情事，選民應有知悉權利，因此增列相關規定。

