新新併逼解約？林智群提「1法條」打臉：蔣萬安不是政大法律嗎

輝達海外總部北士科T17、T18地上權用地，因為移轉問題卡關，且明年新光人壽將併入台新人壽，北市府擬透過不同意變更地上權，強制跟新壽解約。對此，律師林智群表示，「新新併」的權利義務由台新人壽承受，不是法律常識嗎？更直言，「蔣萬安不是政大法律系的嗎？」

輝達海外總部選定北士科T17、T18一事，因地上權爭議和北市府、新光人壽升溫至三角博弈，迫使此計畫有可能隨時會生變。北市府強調，合併的新光人壽已與原本不同，甚至統一編號也不相同，因此啟動解約程序屬於合理之舉；但新光人壽主張，以「新新併」變更主體為由解約，屬於濫用條款。

林智群今（10日）在臉書粉專解釋，新光人壽併入台新人壽，相關權利義務由台新人壽承受，這不是基本法律常識嗎？「台北市政府法務局連公司法第75條都不知道嗎？蔣萬安不是政大法律系的嗎？連這個法律abc都不知道？」並重申公司法第75條，「因合併而消滅之公司，其權利義務，應由合併後存續或另立之公司承受。」

