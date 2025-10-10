竹市談2028藍白合 鄭麗文：把餅做大讓綠板塊變小

國民黨主席候選人鄭麗文到新竹市拜票，談到明年地方及2028總統藍白合，目的是把餅做大，讓民進黨板塊變小。（記者洪美秀攝）

國民黨主席選舉只剩1週，候選人鄭麗文今天在新竹市大談藍白合，並讚揚議長許修睿在幾次選舉出錢出力，而竹市是藍白合的示範縣市，未來她當黨主席，一定會尊重地方聲音，黨中央也會跟地方接地氣；她並說，不管是明年地方選舉或是2028總統大選，藍白合的前提是誠信，且藍白合是要把餅做大，讓民進黨的板塊變小。

竹市基層黨員提到2024年總統大選，白營柯文哲不尊重藍白所提的白紙黑字6項協議，導致藍白合破局後，讓民進黨賴清德當選總統，詢問鄭麗文對未來藍白合的立場與看法。鄭麗文先是肯定許修睿在多次選舉出錢出力後，強調若當選黨主席，未來黨中央一定要跟地方接地氣，尤其地方議會最了解地方生態，而竹市是藍白合示範縣市，所有在新竹市的藍白人士，都希望國民黨能耳目一新及脫胎換骨，因此她一定會重視地方的聲音與生態。

鄭麗文也說，就像兩岸和平議題，是要雙贏共好，且要把餅做大，兩岸應該也要1+1大於2，尤其國民黨要自己強大起來，不能只靠民眾黨才能贏；她若當選黨主席，就會努力讓國民黨在國會過半，同時要超越民進黨。但在確保下架民進黨前提下，期盼國民黨不要網內互打，目前全台灣都知道要藍白合才能下架民進黨，而藍白合的前提是誠信及開誠布公，她會從國民黨內做起，且會透過制度，藍白合作就是把餅做大，目的是讓民進黨板塊變小。

