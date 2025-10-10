郝龍斌不敢明說「境外勢力」是誰 學者：大家心知肚明

國民黨主席候選人郝龍斌昨晚自爆遭境外勢力攻擊，兩岸學者、台北海洋科技大學校務研究中心主任林威志今天受訪分析，郝龍斌自稱被攻擊，卻不敢挑明說境外勢力是誰，但大家都心知肚明。（資料照）

國民黨主席候選人郝龍斌昨晚自爆遭境外勢力攻擊，兩岸學者、台北海洋科技大學校務研究中心主任林威志今天受訪分析，郝龍斌自稱被攻擊，卻不敢挑明說境外勢力是誰，因為怕得罪長期以來合作的「境外夥伴」，如果講明，未來合作會受阻，所以才打迷糊仗，但大家都心知肚明。

林威志表示，國民黨一直被認為是親中政黨，而境外勢力對一般民衆的認知，就是中國。每次台灣公職選舉，從地方縣市長與民代選舉，到中央的總統、立委選舉，中國以境外網軍介選、在背後操縱，這次國民黨主席選舉，也絕對會有一些動作。

請繼續往下閱讀...

林威志指出，現在是國民黨主席選戰的關鍵時刻，郝龍斌沒有當初自己想像中這麼被看好，多家媒體民調顯示，國民黨主席候選人鄭麗文呼聲較高，因此郝龍斌拋出被境外勢力攻擊，一方面也暗示黨內的候選人攻擊他，希望話題在選戰中發酵。

林威志分析，郝龍斌被北京方面認為是上一個世代的政治人物，鄭麗文則是新一代的領頭羊。事實上，國民黨無論黨主席是誰，都會跟北京有一定的合作默契，中國屬意人選在黨主席的選舉中，勝出的機率也比較高。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法