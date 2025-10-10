為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    郝龍斌不敢明說「境外勢力」是誰 學者：大家心知肚明

    2025/10/10 17:35 記者鍾麗華／台北報導
    國民黨主席候選人郝龍斌昨晚自爆遭境外勢力攻擊，兩岸學者、台北海洋科技大學校務研究中心主任林威志今天受訪分析，郝龍斌自稱被攻擊，卻不敢挑明說境外勢力是誰，但大家都心知肚明。（資料照）

    國民黨主席候選人郝龍斌昨晚自爆遭境外勢力攻擊，兩岸學者、台北海洋科技大學校務研究中心主任林威志今天受訪分析，郝龍斌自稱被攻擊，卻不敢挑明說境外勢力是誰，但大家都心知肚明。（資料照）

    國民黨主席候選人郝龍斌昨晚自爆遭境外勢力攻擊，兩岸學者、台北海洋科技大學校務研究中心主任林威志今天受訪分析，郝龍斌自稱被攻擊，卻不敢挑明說境外勢力是誰，因為怕得罪長期以來合作的「境外夥伴」，如果講明，未來合作會受阻，所以才打迷糊仗，但大家都心知肚明。

    林威志表示，國民黨一直被認為是親中政黨，而境外勢力對一般民衆的認知，就是中國。每次台灣公職選舉，從地方縣市長與民代選舉，到中央的總統、立委選舉，中國以境外網軍介選、在背後操縱，這次國民黨主席選舉，也絕對會有一些動作。

    林威志指出，現在是國民黨主席選戰的關鍵時刻，郝龍斌沒有當初自己想像中這麼被看好，多家媒體民調顯示，國民黨主席候選人鄭麗文呼聲較高，因此郝龍斌拋出被境外勢力攻擊，一方面也暗示黨內的候選人攻擊他，希望話題在選戰中發酵。

    林威志分析，郝龍斌被北京方面認為是上一個世代的政治人物，鄭麗文則是新一代的領頭羊。事實上，國民黨無論黨主席是誰，都會跟北京有一定的合作默契，中國屬意人選在黨主席的選舉中，勝出的機率也比較高。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播