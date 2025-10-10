國慶寶寶熱潮不再？ 名醫李茂盛警告：新生人口恐比去年慘

房價高漲與物價壓力，導致台灣少子化問題愈發嚴重。（資料照）

今天雙十國慶，台中多家醫院婦產科陸續傳出喜訊。其中茂盛醫院上午迎來3名國慶寶寶，中國附醫、林新醫院各有4名新生兒報到，但台中醫院掛零。民眾驚訝今年國慶寶寶明顯變少，茂盛醫院院長李茂盛分析，生育意願持續下降，預估今年全台新生兒數恐跌破11萬人，創近年新低。

茂盛醫院今年首名國慶寶寶在凌晨0時6分誕生，重2900公克。林姓產婦開心表示，女兒是頭胎，又與國家同生日，以後能看煙火慶生，不過她坦言，有考慮過生二胎，但房價與育兒開銷沉重，希望政府加大補助。第2名男嬰於上午8時42分自然產，第3名則在10時10分報到，母親湯姓產婦曾於院內接受試管療程，如今自然懷孕相當驚喜。

請繼續往下閱讀...

婦產科醫師李茂盛指出，台灣自2020年起出現「死亡交叉」，連續5年死亡人數多於出生人數。根據內政部最新統計，今年1至9月僅出生8萬1381人，較去年同期減少1萬6千多人，平均每月不足9千人，全年恐跌破11萬。

他分析，房價高漲與物價壓力是少子化主因，導致晚婚、不婚、少生趨勢加劇。李茂盛呼籲，政府應平抑房價、強化家庭教育觀念，並打造友善育兒環境，否則少子化恐成國安危機。

茂盛醫院也提醒，11月起上路的「不孕症試管嬰兒補助3.0」方案最高補助15萬元，盼能成為鼓勵生育的助力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法