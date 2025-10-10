為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    被問「造王造后、還是自己選總統？」鄭麗文：公開制度找最強人選

    2025/10/10 17:16 記者洪美秀／新竹報導
    國民黨主席選戰進入白熱化，候選人鄭麗文今天到新竹市竹蓮寺參拜。（記者洪美秀攝）

    國民黨主席選戰進入白熱化，候選人鄭麗文今天到新竹市竹蓮寺參拜，並向基層黨員拜票，新竹市議會議長許修睿、立委鄭正鈐及多名國民黨市議員和里長都出席，許修睿除公開表態以行動力挺，也公開問鄭麗文要造王、造后，還是會自己選總統？鄭麗文強調，若當選黨主席，會做好自己的位子，也會透過公開制度，幫國民黨產生最適合、最強的候選人。

    許修睿提到，鄭麗文是改革派、非常有擔當，尤其大罷免期間走遍大街小巷，陪大家走完這一場戰役，讓國民黨取得非常好的戰績，國民黨未來如果有機會能由她帶領走過2026、2028，相信有機會重返執政。

    他提到，現在很多謠言和風聲，都說鄭麗文當選主席後就會問鼎2028總統選舉，因此他也藉此機會，公開問鄭麗文到底要造王、造后？還是要自己來參選？

    鄭麗文說，2005年前主席連戰進行兩岸破冰之旅，她在連戰力邀下加入國民黨，自從離開民進黨後，她就對個人政治前途沒有任何的計畫、規劃，她也是為了投入兩岸和平事業才加入國民黨。加入國民黨後，她都是配合黨部作戰，不管是不分區，或是派她到艱困選區去選立委，或擔任各項的黨職，「不是只有總統而已，我沒有任何參選的計畫」。

    鄭麗文強調，這次參選黨主席，一定只做好分內工作，也希望未來透過制度、不私相授受，也不是由黨主席個別的意志來指定誰來選總統、誰來選縣市長，「會透過公開制度，來幫國民黨產生最適合的、最強的候選人」，而她一定全力輔選，不只造王、造后、造總統候選人，縣市長還有各位議員都是她心目中的王、后以及王子、公主。

    新竹市議長許修睿挺鄭麗文，公開問要造王、造后，還是自己選總統？鄭麗文回應不會選總統，會透過公開制度產生候選人。（記者洪美秀攝）

    國民黨主席候選人鄭麗文今天到新竹市向基層黨員拜票（記者洪美秀攝）

