為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「台灣之盾」建嚴密防空網 府方：今年底報告國防特別預算

    2025/10/10 16:45 記者陳政宇／台北報導
    今天（10日）是雙十國慶日，總統賴清德發表上任後的第二次國慶演說。（記者陳逸寬攝）

    今天（10日）是雙十國慶日，總統賴清德發表上任後的第二次國慶演說。（記者陳逸寬攝）

    總統賴清德今（10日）在國慶演說中，首度宣示將透過新的國防預算，加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統。府方人士表示，今年底前將向國人報告國防特別預算，內容不只有「台灣之盾」，還會包含其他重要的國防相關策略。

    「台灣之盾」備受矚目，府方人士受訪說明，這是總統首次向國人和世界報告這項新防空系統，也是首度命名亮相，希望架構一個更嚴密、高攔截率的防空網，這對於國家防衛韌性而言很重要，同時確保國民的生命財產安全，並讓關鍵基礎設施及國家都能維持正常運作。

    該人士進一步提到，在美國等民主國家已可見相關防空系統的發展和運用，維護台海和平至關重要，區域各國因應中國威脅下，都有增強國防投資，台灣當然也不例外，不希望成為區域安全的缺口，因此在自我防衛這部分，必須持續做多元性與策略性的強化國防。

    至於「台灣之盾」的規劃期程，府方人士表示，政府將在今年底之前，向國人報告國防特別預算，內容當然不只有「台灣之盾」，還會包含其他重要的國防相關策略，由國防部作為主責單位。

    該人士也補充，國防部昨天（9日）公布國防白皮書，內容貫串賴總統國慶文告的一些重要策略；國安會副秘書長林飛帆昨也投書國際媒體，說明台灣在全社會防衛韌性上的成績，亦展現政府增強自我防衛的決心。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播