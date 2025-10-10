「台灣之盾」建嚴密防空網 府方：今年底報告國防特別預算

今天（10日）是雙十國慶日，總統賴清德發表上任後的第二次國慶演說。（記者陳逸寬攝）

總統賴清德今（10日）在國慶演說中，首度宣示將透過新的國防預算，加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統。府方人士表示，今年底前將向國人報告國防特別預算，內容不只有「台灣之盾」，還會包含其他重要的國防相關策略。

「台灣之盾」備受矚目，府方人士受訪說明，這是總統首次向國人和世界報告這項新防空系統，也是首度命名亮相，希望架構一個更嚴密、高攔截率的防空網，這對於國家防衛韌性而言很重要，同時確保國民的生命財產安全，並讓關鍵基礎設施及國家都能維持正常運作。

該人士進一步提到，在美國等民主國家已可見相關防空系統的發展和運用，維護台海和平至關重要，區域各國因應中國威脅下，都有增強國防投資，台灣當然也不例外，不希望成為區域安全的缺口，因此在自我防衛這部分，必須持續做多元性與策略性的強化國防。

至於「台灣之盾」的規劃期程，府方人士表示，政府將在今年底之前，向國人報告國防特別預算，內容當然不只有「台灣之盾」，還會包含其他重要的國防相關策略，由國防部作為主責單位。

該人士也補充，國防部昨天（9日）公布國防白皮書，內容貫串賴總統國慶文告的一些重要策略；國安會副秘書長林飛帆昨也投書國際媒體，說明台灣在全社會防衛韌性上的成績，亦展現政府增強自我防衛的決心。

